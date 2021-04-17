النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الغامدي" يشيد بتلمُّس القيادة احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير

خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

انطلاق البرنامج الوطني "دراية" لمشاركة الوفود في المحافل الدولية

بمشاركة 16 جهة حكومية.. وينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري

ينطلق يوم الأحد القادم، البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية، وتعزيز التواصل الحضاري "دراية" في نسخته الأولى، والذي ينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري، بمشاركة 16 جهة حكومية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الوطنية للمشاركة في الملتقيات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجالات الصورة الذهنية، وكذلك الوقوف على مختلف الرؤى والاتجاهات في مجالات التواصل الحضاري، من أجل تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة العربية السعودية، من خلال برامج وأنشطة نوعية تمكِّن المشاركين من تطبيقات التواصل مع المجتمعات والثقافات المختلفة، وتعزِّز من تمكينهم وحضورهم الإيجابي والمؤثر في مشاركاتهم الدولية.

ويستهدف برنامج "دراية" المكلَّفين بتمثيل المملكة في المحافل الدولية؛ من مؤتمرات، وندوات، ومعارض وغيرها من المشاركات الأخرى.

ويتضمَّن برنامج دراية، الذي سيُقام على مدار أربعة أيام متواصلة، لقاءاتٍ تفاعليةً، وورشَ عمل، وجلساتِ عصف ذهني مركزة، وتطبيقات عملية، وتبادلًا للخبرات، واستعراضًا للتجارب العملية التي تهدف إلى الوقوف على هذه التجارب والاستفادة منها، إضافةً إلى فَهْم طبيعة التحديات المرتبطة بالمشاركات الخارجية للوفود، وإيجاد الحلول والبدائل للتغلُّب على الصعوبات بشكل عملي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التواصل الحضاري، والصورة الذهنية، والتأثير الدولي، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصورة الذهنية، بحيث تنعكس على تطوير الكفايات، وإتقان هذه الممارسات، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لنقل صورة حضارية تليق بمكانة المملكة.

ويعدُّ برنامج "دراية" في نسخته الأولى أحد برامج بناء تنمية القدرات في سلام للتواصل الحضاري، بعد برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي؛ الذي نفَّذه مشروع سلام للتواصل الحضاري في نُسخٍ سابقة على مدى ثلاث سنوات، بهدف الإسهام في إبراز الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المملكة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتقديم صورة المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية، وإيضاح إسهاماتها في مجالات التعايش والسلام والتواصل الحضاري، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق البرنامج الوطني "دراية" لمشاركة الوفود في المحافل الدولية
سبق

ينطلق يوم الأحد القادم، البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية، وتعزيز التواصل الحضاري "دراية" في نسخته الأولى، والذي ينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري، بمشاركة 16 جهة حكومية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الوطنية للمشاركة في الملتقيات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجالات الصورة الذهنية، وكذلك الوقوف على مختلف الرؤى والاتجاهات في مجالات التواصل الحضاري، من أجل تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة العربية السعودية، من خلال برامج وأنشطة نوعية تمكِّن المشاركين من تطبيقات التواصل مع المجتمعات والثقافات المختلفة، وتعزِّز من تمكينهم وحضورهم الإيجابي والمؤثر في مشاركاتهم الدولية.

ويستهدف برنامج "دراية" المكلَّفين بتمثيل المملكة في المحافل الدولية؛ من مؤتمرات، وندوات، ومعارض وغيرها من المشاركات الأخرى.

ويتضمَّن برنامج دراية، الذي سيُقام على مدار أربعة أيام متواصلة، لقاءاتٍ تفاعليةً، وورشَ عمل، وجلساتِ عصف ذهني مركزة، وتطبيقات عملية، وتبادلًا للخبرات، واستعراضًا للتجارب العملية التي تهدف إلى الوقوف على هذه التجارب والاستفادة منها، إضافةً إلى فَهْم طبيعة التحديات المرتبطة بالمشاركات الخارجية للوفود، وإيجاد الحلول والبدائل للتغلُّب على الصعوبات بشكل عملي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التواصل الحضاري، والصورة الذهنية، والتأثير الدولي، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصورة الذهنية، بحيث تنعكس على تطوير الكفايات، وإتقان هذه الممارسات، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لنقل صورة حضارية تليق بمكانة المملكة.

ويعدُّ برنامج "دراية" في نسخته الأولى أحد برامج بناء تنمية القدرات في سلام للتواصل الحضاري، بعد برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي؛ الذي نفَّذه مشروع سلام للتواصل الحضاري في نُسخٍ سابقة على مدى ثلاث سنوات، بهدف الإسهام في إبراز الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المملكة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتقديم صورة المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية، وإيضاح إسهاماتها في مجالات التعايش والسلام والتواصل الحضاري، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
01:29 AM

انطلاق البرنامج الوطني "دراية" لمشاركة الوفود في المحافل الدولية

بمشاركة 16 جهة حكومية.. وينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
50

ينطلق يوم الأحد القادم، البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية، وتعزيز التواصل الحضاري "دراية" في نسخته الأولى، والذي ينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري، بمشاركة 16 جهة حكومية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الوطنية للمشاركة في الملتقيات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجالات الصورة الذهنية، وكذلك الوقوف على مختلف الرؤى والاتجاهات في مجالات التواصل الحضاري، من أجل تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة العربية السعودية، من خلال برامج وأنشطة نوعية تمكِّن المشاركين من تطبيقات التواصل مع المجتمعات والثقافات المختلفة، وتعزِّز من تمكينهم وحضورهم الإيجابي والمؤثر في مشاركاتهم الدولية.

ويستهدف برنامج "دراية" المكلَّفين بتمثيل المملكة في المحافل الدولية؛ من مؤتمرات، وندوات، ومعارض وغيرها من المشاركات الأخرى.

ويتضمَّن برنامج دراية، الذي سيُقام على مدار أربعة أيام متواصلة، لقاءاتٍ تفاعليةً، وورشَ عمل، وجلساتِ عصف ذهني مركزة، وتطبيقات عملية، وتبادلًا للخبرات، واستعراضًا للتجارب العملية التي تهدف إلى الوقوف على هذه التجارب والاستفادة منها، إضافةً إلى فَهْم طبيعة التحديات المرتبطة بالمشاركات الخارجية للوفود، وإيجاد الحلول والبدائل للتغلُّب على الصعوبات بشكل عملي، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التواصل الحضاري، والصورة الذهنية، والتأثير الدولي، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الصورة الذهنية، بحيث تنعكس على تطوير الكفايات، وإتقان هذه الممارسات، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لنقل صورة حضارية تليق بمكانة المملكة.

ويعدُّ برنامج "دراية" في نسخته الأولى أحد برامج بناء تنمية القدرات في سلام للتواصل الحضاري، بعد برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي؛ الذي نفَّذه مشروع سلام للتواصل الحضاري في نُسخٍ سابقة على مدى ثلاث سنوات، بهدف الإسهام في إبراز الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المملكة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتقديم صورة المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية، وإيضاح إسهاماتها في مجالات التعايش والسلام والتواصل الحضاري، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,157
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,366
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,434

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة