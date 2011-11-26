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‏"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يسير بسرعة جنونية

يُعد الثالث خلال يومين.. وإحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات بحقه

واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها لمن يتباهون بقيادة المركبة بسرعة عالية وتوثيق ذلك عبر البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد "المرور السعودي" عبر حسابه في توتير، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُشار إلى أن مرور محافظة الطائف كان قد ضبط اثنين قادا مركبتيهما بسرعة جنونية ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يسير بسرعة جنونية
سبق

واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها لمن يتباهون بقيادة المركبة بسرعة عالية وتوثيق ذلك عبر البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد "المرور السعودي" عبر حسابه في توتير، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُشار إلى أن مرور محافظة الطائف كان قد ضبط اثنين قادا مركبتيهما بسرعة جنونية ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
07:28 PM

‏"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر مقاطع وهو يسير بسرعة جنونية

يُعد الثالث خلال يومين.. وإحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات بحقه

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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847

واصلت دوريات مرور محافظة الطائف متابعتها لمن يتباهون بقيادة المركبة بسرعة عالية وتوثيق ذلك عبر البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد "المرور السعودي" عبر حسابه في توتير، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

يُشار إلى أن مرور محافظة الطائف كان قد ضبط اثنين قادا مركبتيهما بسرعة جنونية ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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