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شاهد.. معلم يقبّل جبين وزير التعليم بعدما فاجأه بزيارة داخل فصله

أثناء زيارة المدارس المستهدفة في الاختبارات الدولية (TIMSS)

تفاجأ معلم في مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية بحي الخزامى اليوم بدخول وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عليه في فصله للاطمئنان على العملية التعليمية في أثناء زيارته الميدانية للمدارس المستهدفة في الاختبارات الدولية TIMSS، التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة.

وتفصيلاً، ظهر المعلم أحمد عطية وهو يقبل جبين الوزير، في الوقت الذي يثني عليه الوزير قائلا: "أنت من أفضل المعلمين الذين رأيتهم وأنا فخور بك وبأمثالك"، ليرد عليه المعلم " لي الفخر الله يطول بعمرك".

وزار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح الثلاثاء، مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية، يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري، ومدير تعليم منطقة الرياض، حمد ناصر الوهيبي، والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ "آل الشيخ" خلال الزيارة، بهذا الإنجاز العالمي، مقدماً شكره لكل من ساهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات التلاميذ، حاثاً إياهم على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.


يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل التلاميذ بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. معلم يقبّل جبين وزير التعليم بعدما فاجأه بزيارة داخل فصله
سبق

تفاجأ معلم في مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية بحي الخزامى اليوم بدخول وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عليه في فصله للاطمئنان على العملية التعليمية في أثناء زيارته الميدانية للمدارس المستهدفة في الاختبارات الدولية TIMSS، التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة.

وتفصيلاً، ظهر المعلم أحمد عطية وهو يقبل جبين الوزير، في الوقت الذي يثني عليه الوزير قائلا: "أنت من أفضل المعلمين الذين رأيتهم وأنا فخور بك وبأمثالك"، ليرد عليه المعلم " لي الفخر الله يطول بعمرك".

وزار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح الثلاثاء، مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية، يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري، ومدير تعليم منطقة الرياض، حمد ناصر الوهيبي، والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ "آل الشيخ" خلال الزيارة، بهذا الإنجاز العالمي، مقدماً شكره لكل من ساهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات التلاميذ، حاثاً إياهم على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.


يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل التلاميذ بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في العالم.

10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
12:42 AM

شاهد.. معلم يقبّل جبين وزير التعليم بعدما فاجأه بزيارة داخل فصله

أثناء زيارة المدارس المستهدفة في الاختبارات الدولية (TIMSS)

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عيسى الحربي - الرياض
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تفاجأ معلم في مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية بحي الخزامى اليوم بدخول وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عليه في فصله للاطمئنان على العملية التعليمية في أثناء زيارته الميدانية للمدارس المستهدفة في الاختبارات الدولية TIMSS، التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة.

وتفصيلاً، ظهر المعلم أحمد عطية وهو يقبل جبين الوزير، في الوقت الذي يثني عليه الوزير قائلا: "أنت من أفضل المعلمين الذين رأيتهم وأنا فخور بك وبأمثالك"، ليرد عليه المعلم " لي الفخر الله يطول بعمرك".

وزار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح الثلاثاء، مدرسة زيد بن عمرو الابتدائية، يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف الجابري، ومدير تعليم منطقة الرياض، حمد ناصر الوهيبي، والمشرف العام على الإعلام والاتصال بالوزارة محمد الدخيني.

وهنأ "آل الشيخ" خلال الزيارة، بهذا الإنجاز العالمي، مقدماً شكره لكل من ساهم في رفع مستوى الإعداد لدخول هذه الاختبارات، ورفع قيمة التهيئة المناسبة لإبراز قدرات التلاميذ، حاثاً إياهم على تقديم أفضل ما لديهم في هذه الاختبارات لرفع أداء منظومة التعليم، وعكس صورة إيجابية عن التعليم في المملكة.


يذكر أن الاختبارات الدولية TIMSS أحد الاختبارات والدراسات الدولية التي يتولى المركز الوطني للقياس تطبيقها في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المشرفة على تلك الاختبارات في أكثر من 60 دولة، بهدف قياس الاتجاهات في تحصيل التلاميذ بالصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط في مادتي الرياضيات والعلوم، ودراسة أوجه الاختلاف والتباين بين النظم التربوية في تلك الدول وذلك من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم في العالم.

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