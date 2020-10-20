النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. "العريفي" يزور مصاب حادثة الهبوط الأرضي بالخُبر ويتفقد موقع الحدث

أكد أن إدارة الطوارئ نفَّذت خطة التعامل مع الحادث بكل اقتدار

زار المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، المصاب في حادثة الهبوط الأرضي في مواقف السيارات بأحد الأبراج التجارية في مدينة الخُبر، واطمأن على وضعه الصحي، والتقى الكادر الطبي المشرف على علاجه، الذين أكدوا استقرار حالته الصحية ولله الحمد.

وفي السياق ذاته زار الدكتور "العريفي" موقع الهبوط الذي حدث في حي الراكة الجنوبية، والتقى قيادات الدفاع المدني والفِرق المشاركة في عملية الإنقاذ، ومن ضمنها فِرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والهلال الأحمر، وشد من أزرهم، وشكرهم، وشدد عليهم بالاستمرار باليقظة والاستعداد لكل حدث كما هو معروف عنهم.

وأوضح أن إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الشرقية قامت بتنفيذ خطة الطوارئ التي يعمل بها في مثل هذه الحوادث بكل حرفية واقتدار، وعملوا مع زملائهم بالدفاع المدني والقطاعات الأخرى كوحدة واحدة، مستنيرين بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. "العريفي" يزور مصاب حادثة الهبوط الأرضي بالخُبر ويتفقد موقع الحدث
سبق

زار المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، المصاب في حادثة الهبوط الأرضي في مواقف السيارات بأحد الأبراج التجارية في مدينة الخُبر، واطمأن على وضعه الصحي، والتقى الكادر الطبي المشرف على علاجه، الذين أكدوا استقرار حالته الصحية ولله الحمد.

وفي السياق ذاته زار الدكتور "العريفي" موقع الهبوط الذي حدث في حي الراكة الجنوبية، والتقى قيادات الدفاع المدني والفِرق المشاركة في عملية الإنقاذ، ومن ضمنها فِرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والهلال الأحمر، وشد من أزرهم، وشكرهم، وشدد عليهم بالاستمرار باليقظة والاستعداد لكل حدث كما هو معروف عنهم.

وأوضح أن إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الشرقية قامت بتنفيذ خطة الطوارئ التي يعمل بها في مثل هذه الحوادث بكل حرفية واقتدار، وعملوا مع زملائهم بالدفاع المدني والقطاعات الأخرى كوحدة واحدة، مستنيرين بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
10:12 PM

بالصور .. "العريفي" يزور مصاب حادثة الهبوط الأرضي بالخُبر ويتفقد موقع الحدث

أكد أن إدارة الطوارئ نفَّذت خطة التعامل مع الحادث بكل اقتدار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
2
9,242

زار المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الدكتور إبراهيم العريفي، المصاب في حادثة الهبوط الأرضي في مواقف السيارات بأحد الأبراج التجارية في مدينة الخُبر، واطمأن على وضعه الصحي، والتقى الكادر الطبي المشرف على علاجه، الذين أكدوا استقرار حالته الصحية ولله الحمد.

وفي السياق ذاته زار الدكتور "العريفي" موقع الهبوط الذي حدث في حي الراكة الجنوبية، والتقى قيادات الدفاع المدني والفِرق المشاركة في عملية الإنقاذ، ومن ضمنها فِرق إدارة طب الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي والهلال الأحمر، وشد من أزرهم، وشكرهم، وشدد عليهم بالاستمرار باليقظة والاستعداد لكل حدث كما هو معروف عنهم.

وأوضح أن إدارة الطوارئ والنقل الإسعافي بصحة الشرقية قامت بتنفيذ خطة الطوارئ التي يعمل بها في مثل هذه الحوادث بكل حرفية واقتدار، وعملوا مع زملائهم بالدفاع المدني والقطاعات الأخرى كوحدة واحدة، مستنيرين بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,088
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,582
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة