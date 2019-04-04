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شاهد من الجموم.. مداهمة معمل يغلف ويعبئ عسلاً وزيوتاً منتهية

بمشاركة 3 جهات أمنية وحكومية وصادرت أكثر من 40 ألف عبوة

داهمت فرق الرقابة الصحية في بلدية الجموم وبمشاركة كل من وزارة التجارة وأعضاء الغش التجاري والدوريات الأمنية والدفاع المدني، معملاً مخالفاً متخصصاً في تعبئة وتغليف العسل والزيوت بأنواعها ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، من شأنها أن تودي بحياة الأهالي.

وكشف مصدر لـ"سبق" عن توجيه مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي بمشاركة مندوب من قبلهم خلال عملية مداهمة المعمل المخالف الذي كان يخضع للمراقبة منذ فترة قبل مداهمته، حيث اتضح أن الموقع مخالف وغير مستوفٍ للشروط الصحية للمبنى وتجهيزاته.

وأشار المصدر إلى أن الفرق الرقابية رصدت وجود 3 عمال دون شهادات صحية، فيما صادرت وأتلفت وحجزت كميات كبيرة من منتجات المعمل.

وأضاف: تضمنت تلك المنتجات 1100 قارورة منتهية الصلاحية من ماء الورد المقطر و1049 قارورة منتهية الصحية من ماء الورد الدمشقية، إلى جانب 411 قارورة من زيت الحبة السوداء و133 سطلاً منه، و3000 قارورة من خل التفاح.

وتابع: فيما ضبطت الفرق الرقابة 1200 عبوة كريم حمام، و800 عبوة من كريم الشعر، و373 عبوة من كريمات الجسم، إضافة إلى 1911 عبوة شامبو.

وبيّن أن المضبوطات شملت 60 حبة صابون بالعسل وزيت شجرة الشاي، و16 عبوة بخور، و30 ألف عبوة مربى مشمش، و8 حبات غذاء سائل صيني، و154 عبوة برويليس سوري و25 عبوة عسل مخلوط غذاء الملكة.

وأردف: أسفرت المداهمة عن ضبط 1416 عبوة عسل شيخ النحالين، و107 عبوات عسل مع شمع شيخ النحالين، و2.292 عبوة من عسل النحل الجوال، وتحفظت الفرق الرقابية على 30 كيساً من البهارات المتنوعة، و192 كيساً من بذور الشيا، و288 كيساً من حبوب الشعير، وعبوات فارغة وجاهزة للتعبئة، وملصقات بأنواع وأشكال مختلفة، و1701 عبوة تمر، و13 كرتوناً من حبوب اللقاح المجففة، و13 كيساً و32 سطلاً من أعشاب السدر.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل آل مخلص إتلاف المواد المنتهية من قبل الفرق الرقابية التابعة للبلدية، وتم الحجز والتحفظ على بعض المنتجات من قبل وزارة التجارة، وتسليم عدد من العمال يعملون دون شهادات إلى الشرطة.

وقامت الفرق بإغلاق الموقع، ووضع ملصق من قبل البلدية ووزارة التجارة التي بدورها تسلمت كامل المحاضر المتعلقة بالموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الجموم.. مداهمة معمل يغلف ويعبئ عسلاً وزيوتاً منتهية
سبق

داهمت فرق الرقابة الصحية في بلدية الجموم وبمشاركة كل من وزارة التجارة وأعضاء الغش التجاري والدوريات الأمنية والدفاع المدني، معملاً مخالفاً متخصصاً في تعبئة وتغليف العسل والزيوت بأنواعها ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، من شأنها أن تودي بحياة الأهالي.

وكشف مصدر لـ"سبق" عن توجيه مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي بمشاركة مندوب من قبلهم خلال عملية مداهمة المعمل المخالف الذي كان يخضع للمراقبة منذ فترة قبل مداهمته، حيث اتضح أن الموقع مخالف وغير مستوفٍ للشروط الصحية للمبنى وتجهيزاته.

وأشار المصدر إلى أن الفرق الرقابية رصدت وجود 3 عمال دون شهادات صحية، فيما صادرت وأتلفت وحجزت كميات كبيرة من منتجات المعمل.

وأضاف: تضمنت تلك المنتجات 1100 قارورة منتهية الصلاحية من ماء الورد المقطر و1049 قارورة منتهية الصحية من ماء الورد الدمشقية، إلى جانب 411 قارورة من زيت الحبة السوداء و133 سطلاً منه، و3000 قارورة من خل التفاح.

وتابع: فيما ضبطت الفرق الرقابة 1200 عبوة كريم حمام، و800 عبوة من كريم الشعر، و373 عبوة من كريمات الجسم، إضافة إلى 1911 عبوة شامبو.

وبيّن أن المضبوطات شملت 60 حبة صابون بالعسل وزيت شجرة الشاي، و16 عبوة بخور، و30 ألف عبوة مربى مشمش، و8 حبات غذاء سائل صيني، و154 عبوة برويليس سوري و25 عبوة عسل مخلوط غذاء الملكة.

وأردف: أسفرت المداهمة عن ضبط 1416 عبوة عسل شيخ النحالين، و107 عبوات عسل مع شمع شيخ النحالين، و2.292 عبوة من عسل النحل الجوال، وتحفظت الفرق الرقابية على 30 كيساً من البهارات المتنوعة، و192 كيساً من بذور الشيا، و288 كيساً من حبوب الشعير، وعبوات فارغة وجاهزة للتعبئة، وملصقات بأنواع وأشكال مختلفة، و1701 عبوة تمر، و13 كرتوناً من حبوب اللقاح المجففة، و13 كيساً و32 سطلاً من أعشاب السدر.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل آل مخلص إتلاف المواد المنتهية من قبل الفرق الرقابية التابعة للبلدية، وتم الحجز والتحفظ على بعض المنتجات من قبل وزارة التجارة، وتسليم عدد من العمال يعملون دون شهادات إلى الشرطة.

وقامت الفرق بإغلاق الموقع، ووضع ملصق من قبل البلدية ووزارة التجارة التي بدورها تسلمت كامل المحاضر المتعلقة بالموقع.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
02:09 PM

شاهد من الجموم.. مداهمة معمل يغلف ويعبئ عسلاً وزيوتاً منتهية

بمشاركة 3 جهات أمنية وحكومية وصادرت أكثر من 40 ألف عبوة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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داهمت فرق الرقابة الصحية في بلدية الجموم وبمشاركة كل من وزارة التجارة وأعضاء الغش التجاري والدوريات الأمنية والدفاع المدني، معملاً مخالفاً متخصصاً في تعبئة وتغليف العسل والزيوت بأنواعها ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، من شأنها أن تودي بحياة الأهالي.

وكشف مصدر لـ"سبق" عن توجيه مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي بمشاركة مندوب من قبلهم خلال عملية مداهمة المعمل المخالف الذي كان يخضع للمراقبة منذ فترة قبل مداهمته، حيث اتضح أن الموقع مخالف وغير مستوفٍ للشروط الصحية للمبنى وتجهيزاته.

وأشار المصدر إلى أن الفرق الرقابية رصدت وجود 3 عمال دون شهادات صحية، فيما صادرت وأتلفت وحجزت كميات كبيرة من منتجات المعمل.

وأضاف: تضمنت تلك المنتجات 1100 قارورة منتهية الصلاحية من ماء الورد المقطر و1049 قارورة منتهية الصحية من ماء الورد الدمشقية، إلى جانب 411 قارورة من زيت الحبة السوداء و133 سطلاً منه، و3000 قارورة من خل التفاح.

وتابع: فيما ضبطت الفرق الرقابة 1200 عبوة كريم حمام، و800 عبوة من كريم الشعر، و373 عبوة من كريمات الجسم، إضافة إلى 1911 عبوة شامبو.

وبيّن أن المضبوطات شملت 60 حبة صابون بالعسل وزيت شجرة الشاي، و16 عبوة بخور، و30 ألف عبوة مربى مشمش، و8 حبات غذاء سائل صيني، و154 عبوة برويليس سوري و25 عبوة عسل مخلوط غذاء الملكة.

وأردف: أسفرت المداهمة عن ضبط 1416 عبوة عسل شيخ النحالين، و107 عبوات عسل مع شمع شيخ النحالين، و2.292 عبوة من عسل النحل الجوال، وتحفظت الفرق الرقابية على 30 كيساً من البهارات المتنوعة، و192 كيساً من بذور الشيا، و288 كيساً من حبوب الشعير، وعبوات فارغة وجاهزة للتعبئة، وملصقات بأنواع وأشكال مختلفة، و1701 عبوة تمر، و13 كرتوناً من حبوب اللقاح المجففة، و13 كيساً و32 سطلاً من أعشاب السدر.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل آل مخلص إتلاف المواد المنتهية من قبل الفرق الرقابية التابعة للبلدية، وتم الحجز والتحفظ على بعض المنتجات من قبل وزارة التجارة، وتسليم عدد من العمال يعملون دون شهادات إلى الشرطة.

وقامت الفرق بإغلاق الموقع، ووضع ملصق من قبل البلدية ووزارة التجارة التي بدورها تسلمت كامل المحاضر المتعلقة بالموقع.

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