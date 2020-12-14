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"الشيحي" يستعرض تجارب "تنمية رفحاء" في ملتقى اللجان

قال: أهم أسس نجاح العمل هو اعتماد البرامج بمشاركة مجتمعية

استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء تجاربها الناجحة في العمل الاجتماعي، وذلك من خلال ملتقى لجان التنمية الذي ينظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بفندق نوفوتيل بمدينة جازان.

وقدم رئيس اللجنة منور الشيحي، عرضاً لأبرز برامج اللجنة الناجحة والتي شملت نادي ريحانة للفتيات ومركز الرعاية النهارية ومشروع صنع يدي، وكذلك نادي التطوع الشبابي الذي تطور حتى أصبح جمعية تطوعية مستقلة، فضلاً عن تنظيم مجموعة ملتقيات وبرامج تطويرية وهادفه في محافظة رفحاء.

وأكد "الشيحي" من خلال الملتقى بأن أهم أسس نجاح العمل في لجان التنمية هو اعتماد البرامج بمشاركة مجتمعية، حتى تكون البرامج قريبة من المجتمع وتحقق أهدافها.

وفي نهاية الملتقى، كرم مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء منور الشيحي نظير المشاركة الفاعلة في عرض تجارب اللجنة والنجاحات والأهداف التي حققتها.

يذكر أن الملتقى نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية، ورعاه وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر.

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"الشيحي" يستعرض تجارب "تنمية رفحاء" في ملتقى اللجان
سبق

استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء تجاربها الناجحة في العمل الاجتماعي، وذلك من خلال ملتقى لجان التنمية الذي ينظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بفندق نوفوتيل بمدينة جازان.

وقدم رئيس اللجنة منور الشيحي، عرضاً لأبرز برامج اللجنة الناجحة والتي شملت نادي ريحانة للفتيات ومركز الرعاية النهارية ومشروع صنع يدي، وكذلك نادي التطوع الشبابي الذي تطور حتى أصبح جمعية تطوعية مستقلة، فضلاً عن تنظيم مجموعة ملتقيات وبرامج تطويرية وهادفه في محافظة رفحاء.

وأكد "الشيحي" من خلال الملتقى بأن أهم أسس نجاح العمل في لجان التنمية هو اعتماد البرامج بمشاركة مجتمعية، حتى تكون البرامج قريبة من المجتمع وتحقق أهدافها.

وفي نهاية الملتقى، كرم مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء منور الشيحي نظير المشاركة الفاعلة في عرض تجارب اللجنة والنجاحات والأهداف التي حققتها.

يذكر أن الملتقى نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية، ورعاه وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
10:15 PM

"الشيحي" يستعرض تجارب "تنمية رفحاء" في ملتقى اللجان

قال: أهم أسس نجاح العمل هو اعتماد البرامج بمشاركة مجتمعية

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عويد التومي - رفحاء
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استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء تجاربها الناجحة في العمل الاجتماعي، وذلك من خلال ملتقى لجان التنمية الذي ينظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بفندق نوفوتيل بمدينة جازان.

وقدم رئيس اللجنة منور الشيحي، عرضاً لأبرز برامج اللجنة الناجحة والتي شملت نادي ريحانة للفتيات ومركز الرعاية النهارية ومشروع صنع يدي، وكذلك نادي التطوع الشبابي الذي تطور حتى أصبح جمعية تطوعية مستقلة، فضلاً عن تنظيم مجموعة ملتقيات وبرامج تطويرية وهادفه في محافظة رفحاء.

وأكد "الشيحي" من خلال الملتقى بأن أهم أسس نجاح العمل في لجان التنمية هو اعتماد البرامج بمشاركة مجتمعية، حتى تكون البرامج قريبة من المجتمع وتحقق أهدافها.

وفي نهاية الملتقى، كرم مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء منور الشيحي نظير المشاركة الفاعلة في عرض تجارب اللجنة والنجاحات والأهداف التي حققتها.

يذكر أن الملتقى نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية، ورعاه وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر.

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