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ميونخ .. فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية بيلاروسيا

استعرض معه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته في مدينة ميونخ اليوم، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه؛ وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ميونخ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله فلاديمير ماكيه مؤتمر ميونخ للأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ميونخ .. فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية بيلاروسيا
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته في مدينة ميونخ اليوم، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه؛ وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:59 PM

ميونخ .. فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية بيلاروسيا

استعرض معه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته في مدينة ميونخ اليوم، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه؛ وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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