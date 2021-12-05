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"سي إن إن" الأمريكية تطرد أشهَر مذيع بالشبكة.. تَعرّف على السبب

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن طرد أشهَر مذيعيها "كريس كومو"، بسبب المساعدة التي قدّمها لشقيقه، حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، حين كان يواجه مزاعم بالتحرش.

وقالت الشبكة الإعلامية: إن معلومات إضافية ظهرت بشأن مدى تورط "كريس كومو" في الدفاع عن شقيقه الأكبر.

وقد استقال حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، في أغسطس الماضي، بعد أن قال المدّعون إنه تحرش بموظفين.

وقال المذيع الشهير كريس كومو (51 عاماً)، في بيان: إنه يشعر بخيبة أمل، وإن مسيرته مع "سي إن إن" انتهت على نحوٍ لم يكن يريده.

وعمل "كومو" في الشبكة منذ عام 2013، وأصبح أحد أكثر مقدمي الأخبار شهرة، وقاد مؤخرًا تغطية "سي إن إن" لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

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"سي إن إن" الأمريكية تطرد أشهَر مذيع بالشبكة.. تَعرّف على السبب
سبق

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن طرد أشهَر مذيعيها "كريس كومو"، بسبب المساعدة التي قدّمها لشقيقه، حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، حين كان يواجه مزاعم بالتحرش.

وقالت الشبكة الإعلامية: إن معلومات إضافية ظهرت بشأن مدى تورط "كريس كومو" في الدفاع عن شقيقه الأكبر.

وقد استقال حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، في أغسطس الماضي، بعد أن قال المدّعون إنه تحرش بموظفين.

وقال المذيع الشهير كريس كومو (51 عاماً)، في بيان: إنه يشعر بخيبة أمل، وإن مسيرته مع "سي إن إن" انتهت على نحوٍ لم يكن يريده.

وعمل "كومو" في الشبكة منذ عام 2013، وأصبح أحد أكثر مقدمي الأخبار شهرة، وقاد مؤخرًا تغطية "سي إن إن" لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
08:43 AM
اخر تعديل
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
09:54 AM

"سي إن إن" الأمريكية تطرد أشهَر مذيع بالشبكة.. تَعرّف على السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن طرد أشهَر مذيعيها "كريس كومو"، بسبب المساعدة التي قدّمها لشقيقه، حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، حين كان يواجه مزاعم بالتحرش.

وقالت الشبكة الإعلامية: إن معلومات إضافية ظهرت بشأن مدى تورط "كريس كومو" في الدفاع عن شقيقه الأكبر.

وقد استقال حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، في أغسطس الماضي، بعد أن قال المدّعون إنه تحرش بموظفين.

وقال المذيع الشهير كريس كومو (51 عاماً)، في بيان: إنه يشعر بخيبة أمل، وإن مسيرته مع "سي إن إن" انتهت على نحوٍ لم يكن يريده.

وعمل "كومو" في الشبكة منذ عام 2013، وأصبح أحد أكثر مقدمي الأخبار شهرة، وقاد مؤخرًا تغطية "سي إن إن" لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

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