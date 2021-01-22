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طريف تسجل أدنى درجة حرارة "3-" فجر اليوم

جده الأعلى بـ22.5 الصغرى والعظمى 32

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة (3-) فجر اليوم، فيما سجلت جده درجة الحرارة الأعلى بـ22.5 الصغرى، والعظمى 32.

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طريف تسجل أدنى درجة حرارة "3-" فجر اليوم
سبق

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة (3-) فجر اليوم، فيما سجلت جده درجة الحرارة الأعلى بـ22.5 الصغرى، والعظمى 32.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
03:00 PM

طريف تسجل أدنى درجة حرارة "3-" فجر اليوم

جده الأعلى بـ22.5 الصغرى والعظمى 32

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة (3-) فجر اليوم، فيما سجلت جده درجة الحرارة الأعلى بـ22.5 الصغرى، والعظمى 32.

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