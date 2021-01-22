أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة (3-) فجر اليوم، فيما سجلت جده درجة الحرارة الأعلى بـ22.5 الصغرى، والعظمى 32.
طريف تسجل أدنى درجة حرارة "3-" فجر اليوم
جده الأعلى بـ22.5 الصغرى والعظمى 32
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة (3-) فجر اليوم، فيما سجلت جده درجة الحرارة الأعلى بـ22.5 الصغرى، والعظمى 32.حالة الطقس الأرصاد
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طريف تسجل أدنى درجة حرارة "3-" فجر اليومصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-22
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
03:00 PM
طريف تسجل أدنى درجة حرارة "3-" فجر اليوم
جده الأعلى بـ22.5 الصغرى والعظمى 32
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة (3-) فجر اليوم، فيما سجلت جده درجة الحرارة الأعلى بـ22.5 الصغرى، والعظمى 32.
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