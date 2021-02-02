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"أمانة عسير": ١٠٤٨ جولة رقابية تكشف عن ٣٣٠ مخالفةً وتُغلق ١١ منشأة خلال يومين

في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح، بجانب جهودها في توعية الجميع بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن الجولات تأتي امتدادًا للجولات السابقة التي بدأتها أمانة المنطق وبلدياتها، مبينًا أن الفرق الرقابية خلال جولاتها في اليومين الماضيين قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.

ولفت إلى أن الجولات الرقابية بلغت ١٠٤٨ جولةً نتج عنها ضبط ٣٣٠ مخالفةً طُبق عليها العقوبات النظامية، إضافةً إلى إغلاق ١١ منشأةً، مفيدًا بأن المخالفات المرصودة تنوعت بين: السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشددًا على أن الأمانة وكل بلدياتها مستمرة في الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية؛ حفاظًا على صحة الجميع.

وأضاف "الحميدي" أن الجولات المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة والمجمعات والمراكز التجارية الأخرى في أبها وغيرها من مدن المنطقة ومحافظاتها، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد بتطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.

يذكر أن أمانة عسير وبلدياتها كثفت خلال الفترة الحالية خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح وتنفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى اشتراط الأمانة وبلدياتها تفعيل تطبيق توكلنا.

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"أمانة عسير": ١٠٤٨ جولة رقابية تكشف عن ٣٣٠ مخالفةً وتُغلق ١١ منشأة خلال يومين
سبق

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح، بجانب جهودها في توعية الجميع بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن الجولات تأتي امتدادًا للجولات السابقة التي بدأتها أمانة المنطق وبلدياتها، مبينًا أن الفرق الرقابية خلال جولاتها في اليومين الماضيين قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.

ولفت إلى أن الجولات الرقابية بلغت ١٠٤٨ جولةً نتج عنها ضبط ٣٣٠ مخالفةً طُبق عليها العقوبات النظامية، إضافةً إلى إغلاق ١١ منشأةً، مفيدًا بأن المخالفات المرصودة تنوعت بين: السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشددًا على أن الأمانة وكل بلدياتها مستمرة في الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية؛ حفاظًا على صحة الجميع.

وأضاف "الحميدي" أن الجولات المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة والمجمعات والمراكز التجارية الأخرى في أبها وغيرها من مدن المنطقة ومحافظاتها، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد بتطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.

يذكر أن أمانة عسير وبلدياتها كثفت خلال الفترة الحالية خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح وتنفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى اشتراط الأمانة وبلدياتها تفعيل تطبيق توكلنا.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
06:47 PM

"أمانة عسير": ١٠٤٨ جولة رقابية تكشف عن ٣٣٠ مخالفةً وتُغلق ١١ منشأة خلال يومين

في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح، بجانب جهودها في توعية الجميع بضرورة التباعد، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.

من جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن الجولات تأتي امتدادًا للجولات السابقة التي بدأتها أمانة المنطق وبلدياتها، مبينًا أن الفرق الرقابية خلال جولاتها في اليومين الماضيين قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان.

ولفت إلى أن الجولات الرقابية بلغت ١٠٤٨ جولةً نتج عنها ضبط ٣٣٠ مخالفةً طُبق عليها العقوبات النظامية، إضافةً إلى إغلاق ١١ منشأةً، مفيدًا بأن المخالفات المرصودة تنوعت بين: السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشددًا على أن الأمانة وكل بلدياتها مستمرة في الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية؛ حفاظًا على صحة الجميع.

وأضاف "الحميدي" أن الجولات المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة والمجمعات والمراكز التجارية الأخرى في أبها وغيرها من مدن المنطقة ومحافظاتها، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد بتطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات تتطلب تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.

يذكر أن أمانة عسير وبلدياتها كثفت خلال الفترة الحالية خطتها الميدانية الرقابية في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الرقابة الميدانية للمنشآت والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح وتنفيذ أعمال التعقيم في عدد من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى اشتراط الأمانة وبلدياتها تفعيل تطبيق توكلنا.

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