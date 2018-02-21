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"نصيف": 70 ٪ من خريجي كليات ‎ملكية ينبع حصلوا على فرص عمل

خلال 6 أشهر من تخرجهم.. وقال: إنهم أحد المفاخر التي تمثل قيمة بشرية

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن 70٪ من خريجي كليات ‎الهيئة الملكية بينبع الصناعية حصلوا على فرص عمل خلال 6 أشهر من تخرجهم مشيرا إلى أن المستقبل والإنجاز بيد شباب هذا الوطن .

وعبر "نصيف" خلال تكريمه الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية بكليات الهيئة الملكية بينبع للفصل الاكاديمي الأول للعام 1439/1438هـ والبالغ عددهم 265 طالبا عن سعادته لحضور حفل تكريم أبنائه الطلاب.

وقال :إن الطلاب المكرمين يعدون أحد المفاخر الأكاديمية التي تتبناها وترعاها الهيئة الملكية بينبع بما تمثله من قيمة بشرية مضافة في المستقبل القريب وتحفيزا لزملائهم وأقرانهم.


وقام الرئيس التنفيذي بتكريم الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية ثم التقطت الصور التذكارية لهم ومع المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع كما تم أثناء الحفل تكريم 11 أستاذاً من أعضاء هيئة التدريس بمعهد ينبع التقني.

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"نصيف": 70 ٪ من خريجي كليات ‎ملكية ينبع حصلوا على فرص عمل
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن 70٪ من خريجي كليات ‎الهيئة الملكية بينبع الصناعية حصلوا على فرص عمل خلال 6 أشهر من تخرجهم مشيرا إلى أن المستقبل والإنجاز بيد شباب هذا الوطن .

وعبر "نصيف" خلال تكريمه الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية بكليات الهيئة الملكية بينبع للفصل الاكاديمي الأول للعام 1439/1438هـ والبالغ عددهم 265 طالبا عن سعادته لحضور حفل تكريم أبنائه الطلاب.

وقال :إن الطلاب المكرمين يعدون أحد المفاخر الأكاديمية التي تتبناها وترعاها الهيئة الملكية بينبع بما تمثله من قيمة بشرية مضافة في المستقبل القريب وتحفيزا لزملائهم وأقرانهم.


وقام الرئيس التنفيذي بتكريم الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية ثم التقطت الصور التذكارية لهم ومع المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع كما تم أثناء الحفل تكريم 11 أستاذاً من أعضاء هيئة التدريس بمعهد ينبع التقني.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
02:26 PM

"نصيف": 70 ٪ من خريجي كليات ‎ملكية ينبع حصلوا على فرص عمل

خلال 6 أشهر من تخرجهم.. وقال: إنهم أحد المفاخر التي تمثل قيمة بشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف أن 70٪ من خريجي كليات ‎الهيئة الملكية بينبع الصناعية حصلوا على فرص عمل خلال 6 أشهر من تخرجهم مشيرا إلى أن المستقبل والإنجاز بيد شباب هذا الوطن .

وعبر "نصيف" خلال تكريمه الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية بكليات الهيئة الملكية بينبع للفصل الاكاديمي الأول للعام 1439/1438هـ والبالغ عددهم 265 طالبا عن سعادته لحضور حفل تكريم أبنائه الطلاب.

وقال :إن الطلاب المكرمين يعدون أحد المفاخر الأكاديمية التي تتبناها وترعاها الهيئة الملكية بينبع بما تمثله من قيمة بشرية مضافة في المستقبل القريب وتحفيزا لزملائهم وأقرانهم.


وقام الرئيس التنفيذي بتكريم الطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية ثم التقطت الصور التذكارية لهم ومع المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع كما تم أثناء الحفل تكريم 11 أستاذاً من أعضاء هيئة التدريس بمعهد ينبع التقني.

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