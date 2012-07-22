الأرصاد: سحب رعدية على شرورة

تستمرّ حتى الساعة الـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهًا من أتربة مثارة وسحب رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الثامنة مساءً.