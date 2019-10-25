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شاهد.. "آل شملان" يدشن عيادة متنقلة لمكافحة التدخين بجامعة سطام بـ"الدواسر"

‫دشنها مدير المستشفى العام بحضور منسق اللجنة الوطنية بصحة الرياض

دشن مدير مستشفى وادي الدواسر العام، المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، "عيادة متنقلة لمكافحة التدخين" بجامعة الأمير سطام، بحضور وكيل الجامعة المكلف للفروع، ومنسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض الدكتور مصطفى الشهري".

‫وتفصيلاً، أكد وكيل الجامعة المكلف عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور عمر بن نوح المطيري، في كلمته، أن العيادة المتنقلة تعتبر من ثمرات المشاركة المجتمعية بين عمادة وكالة الجامعة للفروع بمحافظة وادي الدواسر والمستشفى العام، والتي تهدف إلى توعية الأجيال من أبنائنا الطلاب عن أضرار التدخين بشكل عام".

‫وأضاف "المطيري": نتمنى أن نكون يداً قوية مساعدة ومساندة وداعمة لكل ما يحقق الأهداف لبرنامج مكافحة التدخين تماشياً مع تطلعات وزارتي الصحة والتعليم في سبيل خدمة أبناء المحافظة للتخلص من هذه الآفة، مقدماً شكره لمستشفى وادي الدواسر على تشغيل وتفعيل العيادة ودعمها بفريق طبي مؤهل ومدرب يقدم الدعم النفسي والمعنوي لمساعدة العازمين للإقلاع عن التدخين ومعالجتهم مجاناً".

‫ومن جانبه، قال المدير الفني لبرنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة في حديثه إن هذه العيادة رقم 21 على مستوى محافظات منطقة الرياض، وجاءت من حرص ومتابعة جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف إنجاح مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالصحة العامة لنشر عيادات مكافحة التدخين المتنقلة في الجامعات".

‫يشار إلى أن عيادة التدخين في مستشفى وادي الدواسر العام، بدأت بالعمل منذ أشهر بعد تفعيلها رسمياً، واستطاع الفريق الطبي الوصول إلى المستهدف الشهري من المراجعين الجدد، ليحقق مؤشرات مرتفعة على مستوى المستشفيات خلال 15 زيارة فقط صاحبها تفعيل لدورها في فعاليات الأيام العالمية الصحية بالمحافظة".

وزارة الصحة مستشفى وادي الدواسر العام مدير مستشفى وادي الدواسر العام ياسر آل شملان عيادة متنقلة لمكافحة التدخين جامعة الأمير سطام

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شاهد.. "آل شملان" يدشن عيادة متنقلة لمكافحة التدخين بجامعة سطام بـ"الدواسر"
سبق

دشن مدير مستشفى وادي الدواسر العام، المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، "عيادة متنقلة لمكافحة التدخين" بجامعة الأمير سطام، بحضور وكيل الجامعة المكلف للفروع، ومنسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض الدكتور مصطفى الشهري".

‫وتفصيلاً، أكد وكيل الجامعة المكلف عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور عمر بن نوح المطيري، في كلمته، أن العيادة المتنقلة تعتبر من ثمرات المشاركة المجتمعية بين عمادة وكالة الجامعة للفروع بمحافظة وادي الدواسر والمستشفى العام، والتي تهدف إلى توعية الأجيال من أبنائنا الطلاب عن أضرار التدخين بشكل عام".

‫وأضاف "المطيري": نتمنى أن نكون يداً قوية مساعدة ومساندة وداعمة لكل ما يحقق الأهداف لبرنامج مكافحة التدخين تماشياً مع تطلعات وزارتي الصحة والتعليم في سبيل خدمة أبناء المحافظة للتخلص من هذه الآفة، مقدماً شكره لمستشفى وادي الدواسر على تشغيل وتفعيل العيادة ودعمها بفريق طبي مؤهل ومدرب يقدم الدعم النفسي والمعنوي لمساعدة العازمين للإقلاع عن التدخين ومعالجتهم مجاناً".

‫ومن جانبه، قال المدير الفني لبرنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة في حديثه إن هذه العيادة رقم 21 على مستوى محافظات منطقة الرياض، وجاءت من حرص ومتابعة جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف إنجاح مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالصحة العامة لنشر عيادات مكافحة التدخين المتنقلة في الجامعات".

‫يشار إلى أن عيادة التدخين في مستشفى وادي الدواسر العام، بدأت بالعمل منذ أشهر بعد تفعيلها رسمياً، واستطاع الفريق الطبي الوصول إلى المستهدف الشهري من المراجعين الجدد، ليحقق مؤشرات مرتفعة على مستوى المستشفيات خلال 15 زيارة فقط صاحبها تفعيل لدورها في فعاليات الأيام العالمية الصحية بالمحافظة".

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
09:22 PM

شاهد.. "آل شملان" يدشن عيادة متنقلة لمكافحة التدخين بجامعة سطام بـ"الدواسر"

‫دشنها مدير المستشفى العام بحضور منسق اللجنة الوطنية بصحة الرياض

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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دشن مدير مستشفى وادي الدواسر العام، المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، "عيادة متنقلة لمكافحة التدخين" بجامعة الأمير سطام، بحضور وكيل الجامعة المكلف للفروع، ومنسق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض الدكتور مصطفى الشهري".

‫وتفصيلاً، أكد وكيل الجامعة المكلف عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور عمر بن نوح المطيري، في كلمته، أن العيادة المتنقلة تعتبر من ثمرات المشاركة المجتمعية بين عمادة وكالة الجامعة للفروع بمحافظة وادي الدواسر والمستشفى العام، والتي تهدف إلى توعية الأجيال من أبنائنا الطلاب عن أضرار التدخين بشكل عام".

‫وأضاف "المطيري": نتمنى أن نكون يداً قوية مساعدة ومساندة وداعمة لكل ما يحقق الأهداف لبرنامج مكافحة التدخين تماشياً مع تطلعات وزارتي الصحة والتعليم في سبيل خدمة أبناء المحافظة للتخلص من هذه الآفة، مقدماً شكره لمستشفى وادي الدواسر على تشغيل وتفعيل العيادة ودعمها بفريق طبي مؤهل ومدرب يقدم الدعم النفسي والمعنوي لمساعدة العازمين للإقلاع عن التدخين ومعالجتهم مجاناً".

‫ومن جانبه، قال المدير الفني لبرنامج مكافحة التدخين بالصحة العامة في حديثه إن هذه العيادة رقم 21 على مستوى محافظات منطقة الرياض، وجاءت من حرص ومتابعة جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف إنجاح مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالصحة العامة لنشر عيادات مكافحة التدخين المتنقلة في الجامعات".

‫يشار إلى أن عيادة التدخين في مستشفى وادي الدواسر العام، بدأت بالعمل منذ أشهر بعد تفعيلها رسمياً، واستطاع الفريق الطبي الوصول إلى المستهدف الشهري من المراجعين الجدد، ليحقق مؤشرات مرتفعة على مستوى المستشفيات خلال 15 زيارة فقط صاحبها تفعيل لدورها في فعاليات الأيام العالمية الصحية بالمحافظة".

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