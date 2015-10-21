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توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان ووزارة الاستثمار

بهدف التعاون في دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية وتسويقها

وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار؛ بهدف التعاون في دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية وتسويقها؛ لجذب الاستثمارات في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، ووكيل الوزارة للجذب وتطوير الاستثمار فيصل بن عصام حمزة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية: الاتفاقية تسعى إلى تفعيل العمل المشترك وتوطيد أواصر التعاون بين الجهتين لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان الملكية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المستثمرين من خلال التنسيق مع القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة والجهات التمويلية المختلفة، وتسهيل القيام بالزيارات الميدانية للمستثمرين داخل المحمية، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات أو الدورات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.

ويتطلع الطرفان إلى استثمار الإمكانيات والخبرات المتاحة لهما لتحقيق الأهداف المشتركة بين الوزارة وهيئة تطوير المحمية.

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توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان ووزارة الاستثمار
سبق

وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار؛ بهدف التعاون في دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية وتسويقها؛ لجذب الاستثمارات في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، ووكيل الوزارة للجذب وتطوير الاستثمار فيصل بن عصام حمزة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية: الاتفاقية تسعى إلى تفعيل العمل المشترك وتوطيد أواصر التعاون بين الجهتين لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان الملكية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المستثمرين من خلال التنسيق مع القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة والجهات التمويلية المختلفة، وتسهيل القيام بالزيارات الميدانية للمستثمرين داخل المحمية، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات أو الدورات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.

ويتطلع الطرفان إلى استثمار الإمكانيات والخبرات المتاحة لهما لتحقيق الأهداف المشتركة بين الوزارة وهيئة تطوير المحمية.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
12:30 PM

توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان ووزارة الاستثمار

بهدف التعاون في دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية وتسويقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار؛ بهدف التعاون في دراسة وتحليل الفرص الاستثمارية وتسويقها؛ لجذب الاستثمارات في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، ووكيل الوزارة للجذب وتطوير الاستثمار فيصل بن عصام حمزة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية: الاتفاقية تسعى إلى تفعيل العمل المشترك وتوطيد أواصر التعاون بين الجهتين لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين في المجالات ذات العلاقة بمحمية الملك سلمان الملكية؛ وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم المستثمرين من خلال التنسيق مع القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة والجهات التمويلية المختلفة، وتسهيل القيام بالزيارات الميدانية للمستثمرين داخل المحمية، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات أو الدورات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.

ويتطلع الطرفان إلى استثمار الإمكانيات والخبرات المتاحة لهما لتحقيق الأهداف المشتركة بين الوزارة وهيئة تطوير المحمية.

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