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أمير القصيم يوجه بإنشاء وتشغيل "الكافيهات" داخل مباني المحافظات

لإيجاد مصادر دخل وتحسين بيئة العمل وتوفير فرص للشباب والشابات

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، جميع محافظي المنطقة بإنشاء وتشغيل الكافيهات داخل مباني المحافظات؛ تمكينًا للشباب والشابات وتحسين بيئة العمل.

وقال: "هناك العديد من فرص العمل داخل مقرات المحافظات، ومن أهم خطوات تحسين بيئة العمل، إيجاد وصناعة مواقع ذا كفاءة عالية لمنسوبي المحافظات ومراجعيها، وتسخير كل الإمكانيات تجاه توفير فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة وتشجيعهم"؛ مثمنًا كل دور يساهم في توفير مثل هذه الفرص وتعزيز إيجاد بيئة صحية عالية الأداء لمنسوبي الإمارة ومحافظات المنطقة.

وشدد الأمير على أهمية مواصلة تطوير وإيجاد مثل هذه الفرص وتنميتها؛ تحفيزًا لأبناء المنطقة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.

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أمير القصيم يوجه بإنشاء وتشغيل "الكافيهات" داخل مباني المحافظات
سبق

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، جميع محافظي المنطقة بإنشاء وتشغيل الكافيهات داخل مباني المحافظات؛ تمكينًا للشباب والشابات وتحسين بيئة العمل.

وقال: "هناك العديد من فرص العمل داخل مقرات المحافظات، ومن أهم خطوات تحسين بيئة العمل، إيجاد وصناعة مواقع ذا كفاءة عالية لمنسوبي المحافظات ومراجعيها، وتسخير كل الإمكانيات تجاه توفير فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة وتشجيعهم"؛ مثمنًا كل دور يساهم في توفير مثل هذه الفرص وتعزيز إيجاد بيئة صحية عالية الأداء لمنسوبي الإمارة ومحافظات المنطقة.

وشدد الأمير على أهمية مواصلة تطوير وإيجاد مثل هذه الفرص وتنميتها؛ تحفيزًا لأبناء المنطقة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
01:42 PM

أمير القصيم يوجه بإنشاء وتشغيل "الكافيهات" داخل مباني المحافظات

لإيجاد مصادر دخل وتحسين بيئة العمل وتوفير فرص للشباب والشابات

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بدر العتيبي - القصيم
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1,546

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، جميع محافظي المنطقة بإنشاء وتشغيل الكافيهات داخل مباني المحافظات؛ تمكينًا للشباب والشابات وتحسين بيئة العمل.

وقال: "هناك العديد من فرص العمل داخل مقرات المحافظات، ومن أهم خطوات تحسين بيئة العمل، إيجاد وصناعة مواقع ذا كفاءة عالية لمنسوبي المحافظات ومراجعيها، وتسخير كل الإمكانيات تجاه توفير فرص العمل لشباب وفتيات المنطقة وتشجيعهم"؛ مثمنًا كل دور يساهم في توفير مثل هذه الفرص وتعزيز إيجاد بيئة صحية عالية الأداء لمنسوبي الإمارة ومحافظات المنطقة.

وشدد الأمير على أهمية مواصلة تطوير وإيجاد مثل هذه الفرص وتنميتها؛ تحفيزًا لأبناء المنطقة؛ سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.

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