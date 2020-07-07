زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأفاد المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي بأن مركز الزلزال كان على عمق 531.0 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعند التقاء خط عرض 5.73 درجة جنوبًا وخط طول 110.67 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.