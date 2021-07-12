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"ابن حثلين" يحث ملاك الإبل للحفاظ على منقياتهم من "كورونا"

طالبهم بعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها

حذر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين من خسارة الثروات الحيوانية بسبب مرض كوفيد "كورونا "١٩.

وقال" ابن حثلين " في تغريدة عبر تويتر إن التهاون في الإجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ قد يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفايروس بين المنقيات بحسب دراسات من جامعة جويلف الكندية.

وأضاف قائلاً :أحيط إخواننا ملاك الإبل بتحصين أنفسهم والعاملين على منقياتهم ومخالطيها بأخذ اللقاح وعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها.

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"ابن حثلين" يحث ملاك الإبل للحفاظ على منقياتهم من "كورونا"
سبق

حذر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين من خسارة الثروات الحيوانية بسبب مرض كوفيد "كورونا "١٩.

وقال" ابن حثلين " في تغريدة عبر تويتر إن التهاون في الإجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ قد يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفايروس بين المنقيات بحسب دراسات من جامعة جويلف الكندية.

وأضاف قائلاً :أحيط إخواننا ملاك الإبل بتحصين أنفسهم والعاملين على منقياتهم ومخالطيها بأخذ اللقاح وعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:15 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:33 PM

"ابن حثلين" يحث ملاك الإبل للحفاظ على منقياتهم من "كورونا"

طالبهم بعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها

A A A
حمد الفراج - الرياض
3
268

حذر رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين من خسارة الثروات الحيوانية بسبب مرض كوفيد "كورونا "١٩.

وقال" ابن حثلين " في تغريدة عبر تويتر إن التهاون في الإجراءات الاحترازية لكوفيد ١٩ قد يكلفنا خسائر ثرواتنا وانتشار الفايروس بين المنقيات بحسب دراسات من جامعة جويلف الكندية.

وأضاف قائلاً :أحيط إخواننا ملاك الإبل بتحصين أنفسهم والعاملين على منقياتهم ومخالطيها بأخذ اللقاح وعدم السماح لزائريها من غير المحصنين بالاقتراب منها.

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