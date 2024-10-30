السعودية ترد بقوة على التصريحات المسيئة: استدعاء سفير المملكة ببيروت.. ومغادرة سفير لبنان خلال 48 ساعة.. ووقف الواردات كافة

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة. ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة. وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية السعودية إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قِبل وزير الإعلام اللبناني؛ إذ تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات، وقَلْب للحقائق وتزييفها. ويأتي ذلك إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، ولاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على المنافذ كافة، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. وفي هذا الصدد، فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية الحقائق، واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تُكنُّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة؛ إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعلت من لبنان ساحة ومنطلقًا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة، بطوائفه وأعراقه كافة، روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهَد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية. وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة. ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان. وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة، والعزيزة على الشعب السعودي.

السعودية ترد بقوة على التصريحات المسيئة: استدعاء سفير المملكة ببيروت.. ومغادرة سفير لبنان خلال 48 ساعة.. ووقف الواردات كافة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-29 أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة. ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة.



وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية السعودية إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قِبل وزير الإعلام اللبناني؛ إذ تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات، وقَلْب للحقائق وتزييفها.



ويأتي ذلك إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، ولاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على المنافذ كافة، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.



وفي هذا الصدد، فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية الحقائق، واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تُكنُّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة؛ إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعلت من لبنان ساحة ومنطلقًا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة، بطوائفه وأعراقه كافة، روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهَد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.



وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة. ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.



وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة، والعزيزة على الشعب السعودي.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443 08:27 PM

اخر تعديل 30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443 01:35 AM

السعودية ترد بقوة على التصريحات المسيئة: استدعاء سفير المملكة ببيروت.. ومغادرة سفير لبنان خلال 48 ساعة.. ووقف الواردات كافة بعد تجاهُل السلطات اللبنانية الحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات الثنائية





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أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة. ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة.



وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان من وزارة الخارجية السعودية إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قِبل وزير الإعلام اللبناني؛ إذ تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه التصريحات من افتراءات، وقَلْب للحقائق وتزييفها.



ويأتي ذلك إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، ولاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على المنافذ كافة، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.



وفي هذا الصدد، فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية الحقائق، واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تُكنُّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة؛ إذ إن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعلت من لبنان ساحة ومنطلقًا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة، بطوائفه وأعراقه كافة، روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهَد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابية.



وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ (48) ساعة القادمة. ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصًا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.



وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة، والعزيزة على الشعب السعودي.