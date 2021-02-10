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أسعار النفط تستقر.. وبرنت عند 61.07 دولار للبرميل

سجّلت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 58.31

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط، بواقع 0.9% لخام "برنت" عن 2021، إلى 53.20 دولار للبرميل، وبنسبة 3.3% إلى 55.19 دولار للبرميل في 2022.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل عند 61.07 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس مسجلة 58.31 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تستقر.. وبرنت عند 61.07 دولار للبرميل
سبق

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط، بواقع 0.9% لخام "برنت" عن 2021، إلى 53.20 دولار للبرميل، وبنسبة 3.3% إلى 55.19 دولار للبرميل في 2022.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل عند 61.07 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس مسجلة 58.31 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
09:48 AM

أسعار النفط تستقر.. وبرنت عند 61.07 دولار للبرميل

سجّلت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 58.31

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات بتراجعها، ومع متابعة مستجدات جائحة "كورونا".

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط، بواقع 0.9% لخام "برنت" عن 2021، إلى 53.20 دولار للبرميل، وبنسبة 3.3% إلى 55.19 دولار للبرميل في 2022.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل عند 61.07 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس مسجلة 58.31 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير.

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