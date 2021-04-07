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شاهد.. "الشؤون الإسلامية" توزع 4 أطنان من هدية خادم الحرمين للتمور بالهند

استهدفت أكثر من 4000 مستفيد وسط تنويهات من رؤساء الجمعيات الإسلامية

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهندية نيودلهي، أربعة أطنان من التمور الفاخرة هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للشعب الهندي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وجرى تسليم كمية من التمور على الشخصيات والمراكز الإسلامية البارزة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من البرنامج 120 جهة، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4000 شخص.

وأثنى عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية بالبرنامج الذي يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في 24 دولة بقارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابع للوزارة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في كل دولة، بإشراف ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد عناية الجميع بتنفيذ البرنامج الذي يحمل أسم قائد مسيرة هذا البلاد المباركة بما يحقق الأهداف المنشودة منه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الشؤون الإسلامية" توزع 4 أطنان من هدية خادم الحرمين للتمور بالهند
سبق

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهندية نيودلهي، أربعة أطنان من التمور الفاخرة هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للشعب الهندي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وجرى تسليم كمية من التمور على الشخصيات والمراكز الإسلامية البارزة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من البرنامج 120 جهة، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4000 شخص.

وأثنى عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية بالبرنامج الذي يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في 24 دولة بقارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابع للوزارة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في كل دولة، بإشراف ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد عناية الجميع بتنفيذ البرنامج الذي يحمل أسم قائد مسيرة هذا البلاد المباركة بما يحقق الأهداف المنشودة منه.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
06:43 PM

شاهد.. "الشؤون الإسلامية" توزع 4 أطنان من هدية خادم الحرمين للتمور بالهند

استهدفت أكثر من 4000 مستفيد وسط تنويهات من رؤساء الجمعيات الإسلامية

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عبدالله العنزي - الرياض
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وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهندية نيودلهي، أربعة أطنان من التمور الفاخرة هديةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للشعب الهندي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

وجرى تسليم كمية من التمور على الشخصيات والمراكز الإسلامية البارزة، حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من البرنامج 120 جهة، كما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 4000 شخص.

وأثنى عدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية بالبرنامج الذي يجسد الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في 24 دولة بقارات العالم عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية الثقافية التابع للوزارة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في كل دولة، بإشراف ومتابعة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد عناية الجميع بتنفيذ البرنامج الذي يحمل أسم قائد مسيرة هذا البلاد المباركة بما يحقق الأهداف المنشودة منه.

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