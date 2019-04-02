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مؤتمر الطيران المدني الدولي يدعو لاتخاذ التدابير نحو الابتكار والشفافية والاستثمار

في بيانه الختامي بالرياض بمشاركة عدد من الوزراء والمنظمات المعنية

دعا المشاركون في مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م، الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة الرياض، الدول وسلطات الطيران المدني المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير لإيجاد بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، ويمكن التنبؤ بها للارتقاء بصناعة الطيران المدني على الصعيد العالمي.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًّا عقب اختتام أعمال المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بالطيران المدني، ومسؤولي السلطات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالطيران، نصت بنوده على إجماع المشاركين على إيجاد حلول ممنهجة لوقف أي تحديات تواجه الطيران المدني، والالتزام بالمعايير المحددة للسلامة الجوية والأمن، والتركيز على إيجاد البنية التحتية الجاذبة للاستثمار والابتكار.

وأكد البيان أهمية وضع لائحة شاملة لتسهيل النقل الجوي من أجل تحسين تجربة المسافرين من خلال تطبيق أفضل الممارسات بما يتعلق بالبنية التحتية، واستخدام التقنيات الذكية، وتحقيق التعاون الفعال بين مختلف أصحاب المصلحة في المطارات، وتبادل المعلومات على المستوى الوطني بين الجهات المعنية.

وتضمن "البيان" دعوة الجهات المنظمة والمشرفة على صناعة الطائرات بدون طيار للعمل على رفع مستوى التنسيق لإعداد وتنفيذ إطار تنظيمي مرن متكامل لهذا النوع من الطائرات؛ وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة بعد إدراجها في نظام الطيران المدني.

وشجع مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م الدول وسلطات الطيران المدني المعنية إلى إظهار قيادة قوية وحازمة، مع الالتزام بتطبيق المساواة بين الجنسين، والعمل معًا للتغلب على الحواجز التي تحد من تمكين المرأة في هذا القطاع.

وحث المؤتمر الدول على الوفاء بالتزامها بتنفيذ قرارات إعلان الرياض (2016) الذي تم في النسخة السابقة للمؤتمر، كما شجع على زيادة المشاركة في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID).

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م شهد توقيع عدد من اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وعدد من الدول، وشارك به أكثر من 15 وزير نقل ومواصلات، وأكثر من 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من خلال تبادل الآراء، وتبادل الأفكار، وتشجيع المشاركة الفعالة في تحديد السياسات واللوائح، والخطط المستقبلية للطيران المدني حول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤتمر الطيران المدني الدولي يدعو لاتخاذ التدابير نحو الابتكار والشفافية والاستثمار
سبق

دعا المشاركون في مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م، الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة الرياض، الدول وسلطات الطيران المدني المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير لإيجاد بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، ويمكن التنبؤ بها للارتقاء بصناعة الطيران المدني على الصعيد العالمي.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًّا عقب اختتام أعمال المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بالطيران المدني، ومسؤولي السلطات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالطيران، نصت بنوده على إجماع المشاركين على إيجاد حلول ممنهجة لوقف أي تحديات تواجه الطيران المدني، والالتزام بالمعايير المحددة للسلامة الجوية والأمن، والتركيز على إيجاد البنية التحتية الجاذبة للاستثمار والابتكار.

وأكد البيان أهمية وضع لائحة شاملة لتسهيل النقل الجوي من أجل تحسين تجربة المسافرين من خلال تطبيق أفضل الممارسات بما يتعلق بالبنية التحتية، واستخدام التقنيات الذكية، وتحقيق التعاون الفعال بين مختلف أصحاب المصلحة في المطارات، وتبادل المعلومات على المستوى الوطني بين الجهات المعنية.

وتضمن "البيان" دعوة الجهات المنظمة والمشرفة على صناعة الطائرات بدون طيار للعمل على رفع مستوى التنسيق لإعداد وتنفيذ إطار تنظيمي مرن متكامل لهذا النوع من الطائرات؛ وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة بعد إدراجها في نظام الطيران المدني.

وشجع مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م الدول وسلطات الطيران المدني المعنية إلى إظهار قيادة قوية وحازمة، مع الالتزام بتطبيق المساواة بين الجنسين، والعمل معًا للتغلب على الحواجز التي تحد من تمكين المرأة في هذا القطاع.

وحث المؤتمر الدول على الوفاء بالتزامها بتنفيذ قرارات إعلان الرياض (2016) الذي تم في النسخة السابقة للمؤتمر، كما شجع على زيادة المشاركة في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID).

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م شهد توقيع عدد من اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وعدد من الدول، وشارك به أكثر من 15 وزير نقل ومواصلات، وأكثر من 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من خلال تبادل الآراء، وتبادل الأفكار، وتشجيع المشاركة الفعالة في تحديد السياسات واللوائح، والخطط المستقبلية للطيران المدني حول العالم.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:51 PM

مؤتمر الطيران المدني الدولي يدعو لاتخاذ التدابير نحو الابتكار والشفافية والاستثمار

في بيانه الختامي بالرياض بمشاركة عدد من الوزراء والمنظمات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا المشاركون في مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م، الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة الرياض، الدول وسلطات الطيران المدني المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير لإيجاد بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، ويمكن التنبؤ بها للارتقاء بصناعة الطيران المدني على الصعيد العالمي.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًّا عقب اختتام أعمال المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بالطيران المدني، ومسؤولي السلطات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالطيران، نصت بنوده على إجماع المشاركين على إيجاد حلول ممنهجة لوقف أي تحديات تواجه الطيران المدني، والالتزام بالمعايير المحددة للسلامة الجوية والأمن، والتركيز على إيجاد البنية التحتية الجاذبة للاستثمار والابتكار.

وأكد البيان أهمية وضع لائحة شاملة لتسهيل النقل الجوي من أجل تحسين تجربة المسافرين من خلال تطبيق أفضل الممارسات بما يتعلق بالبنية التحتية، واستخدام التقنيات الذكية، وتحقيق التعاون الفعال بين مختلف أصحاب المصلحة في المطارات، وتبادل المعلومات على المستوى الوطني بين الجهات المعنية.

وتضمن "البيان" دعوة الجهات المنظمة والمشرفة على صناعة الطائرات بدون طيار للعمل على رفع مستوى التنسيق لإعداد وتنفيذ إطار تنظيمي مرن متكامل لهذا النوع من الطائرات؛ وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة بعد إدراجها في نظام الطيران المدني.

وشجع مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م الدول وسلطات الطيران المدني المعنية إلى إظهار قيادة قوية وحازمة، مع الالتزام بتطبيق المساواة بين الجنسين، والعمل معًا للتغلب على الحواجز التي تحد من تمكين المرأة في هذا القطاع.

وحث المؤتمر الدول على الوفاء بالتزامها بتنفيذ قرارات إعلان الرياض (2016) الذي تم في النسخة السابقة للمؤتمر، كما شجع على زيادة المشاركة في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID).

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م شهد توقيع عدد من اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وعدد من الدول، وشارك به أكثر من 15 وزير نقل ومواصلات، وأكثر من 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص من خلال تبادل الآراء، وتبادل الأفكار، وتشجيع المشاركة الفعالة في تحديد السياسات واللوائح، والخطط المستقبلية للطيران المدني حول العالم.

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