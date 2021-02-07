"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 فبراير 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالة.
"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-02-07
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 فبراير 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالة.
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
03:36 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
04:58 PM
"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 فبراير 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 370278 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 278 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 361515 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6402 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2361 والحالات الحرجة 408 حالة.