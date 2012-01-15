النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق "هايكنج السعودية" في مدركة ورهاط بالجموم

لاستثمار الهوايات وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة

تشارك بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، في تهيئة مسار انطلاق هايكينج السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية والفرق الإسعافية والتطوعية، وتستمر حتى يوم غد.

وتتضمن المشاركة باقة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، تتخللها زيارات لإبراز المعالم السياحية في مركزي مدركة ورهاط بمحافظة الجموم، وإطلاق مبادرة مدركة الخضراء التي تستهدف زراعة النباتات لتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠م، ومبادرة السعودية الخضراء.

وأفاد رئيس بلدية مدركة المهندس ياسين بن محمد الذبياني بأن هذه المبادرة تأتي في إطار استثمار الهوايات وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، ونشر ثقافة المشي الجبلي "الهايكينج" والاستمتاع بجمال الطبيعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق "هايكنج السعودية" في مدركة ورهاط بالجموم
سبق

تشارك بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، في تهيئة مسار انطلاق هايكينج السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية والفرق الإسعافية والتطوعية، وتستمر حتى يوم غد.

وتتضمن المشاركة باقة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، تتخللها زيارات لإبراز المعالم السياحية في مركزي مدركة ورهاط بمحافظة الجموم، وإطلاق مبادرة مدركة الخضراء التي تستهدف زراعة النباتات لتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠م، ومبادرة السعودية الخضراء.

وأفاد رئيس بلدية مدركة المهندس ياسين بن محمد الذبياني بأن هذه المبادرة تأتي في إطار استثمار الهوايات وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، ونشر ثقافة المشي الجبلي "الهايكينج" والاستمتاع بجمال الطبيعة.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
04:23 PM

انطلاق "هايكنج السعودية" في مدركة ورهاط بالجموم

لاستثمار الهوايات وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
789

تشارك بلدية مدركة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، في تهيئة مسار انطلاق هايكينج السعودية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والصحية والخدمية والفرق الإسعافية والتطوعية، وتستمر حتى يوم غد.

وتتضمن المشاركة باقة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، تتخللها زيارات لإبراز المعالم السياحية في مركزي مدركة ورهاط بمحافظة الجموم، وإطلاق مبادرة مدركة الخضراء التي تستهدف زراعة النباتات لتسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية لتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠م، ومبادرة السعودية الخضراء.

وأفاد رئيس بلدية مدركة المهندس ياسين بن محمد الذبياني بأن هذه المبادرة تأتي في إطار استثمار الهوايات وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة، ونشر ثقافة المشي الجبلي "الهايكينج" والاستمتاع بجمال الطبيعة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة