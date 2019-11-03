ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك.

زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-03 ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك. وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض". ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 12:22 AM

زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية





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ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.