النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

البوسنة والهرسك زلزال مقياس ريختر

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك
سبق

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:22 AM

زلزال قوته 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
1
731

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس البوسنة والهرسك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل: "إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,484
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,846
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,295
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,485

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة