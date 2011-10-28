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"الموارد البشرية": نعمل على مبادرات عدة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالمملكة

بعد تداول أنباء حول الاتجاه لإلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقد عمل منظم

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في السعودية، فإن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف تُعلَن حال جهوزيتها.

وتفصيلاً، أهابت الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر تويتر.

وكانت بعض المواقع قد نشرت ما مفاده أن هناك اتجاهًا لإلغاء نظام الكفالة بالسعودية، واستبداله بعقد عمل منظم، يربط الوافد بصاحب العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية": نعمل على مبادرات عدة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالمملكة
سبق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في السعودية، فإن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف تُعلَن حال جهوزيتها.

وتفصيلاً، أهابت الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر تويتر.

وكانت بعض المواقع قد نشرت ما مفاده أن هناك اتجاهًا لإلغاء نظام الكفالة بالسعودية، واستبداله بعقد عمل منظم، يربط الوافد بصاحب العمل.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:18 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:21 AM

"الموارد البشرية": نعمل على مبادرات عدة لتنظيم وتطوير سوق العمل بالمملكة

بعد تداول أنباء حول الاتجاه لإلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقد عمل منظم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
7
8,394

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في السعودية، فإن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف تُعلَن حال جهوزيتها.

وتفصيلاً، أهابت الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية عبر تويتر.

وكانت بعض المواقع قد نشرت ما مفاده أن هناك اتجاهًا لإلغاء نظام الكفالة بالسعودية، واستبداله بعقد عمل منظم، يربط الوافد بصاحب العمل.

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