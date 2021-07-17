أمانة الرياض تفرض 5 إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي

من بينها عدم اصطحاب الأطفال وارتداء الكمامة والتباعد

حددت أمانة منطقة الرياض خمسة إجراءات احترازية في مواقع بيع الأضاحي، في إطار الجهود المبذولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة السكان خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الأمانة أنها لن تسمح بدخول الأطفال إلى مواقع بيع الأضاحي، وشدّدت على ضرورة ارتداء الجميع للكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف، بالإضافة إلى منع دخول من تزيد حرارته على 38 درجة.

وأكدت على أهمية تجنب ملامسة الأسطح، وعدم لمس الوجه والعينين، والمداومة على غسل الأيدي وتعقيمها، التزامًا بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.



وثمنت الأمانة تعاون السكان وتقيدهم بالتعليمات الهادفة إلى الحفاظ على سلامتهم، وضمان تحقيق أعلى المعايير الصحية في جميع المواقع والمرافق المخصصة لتقديم خدمات الأضاحي خلال موسم العيد.