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فيديو قفزة الموت.. سائق دراجة نارية أشار إلى بقعة قبل أن يموت فيها

من أجل دخول موسوعة "جينيس" بقفزة 107 أمتار

قبل موته بلحظات أمس الجمعة وقف سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل أمام الممر المعد للسير عليه بدراجته، ثم رسم بيده قفزة، وهبط بيده على المكان الذي مات فيه بعدها.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لقي سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل البالغ 28 عامًا مصرعه أمس الجمعة أثناء محاولته تحقيق قفزة بهلوانية لتجاوز منحدر ترابي لمسافة 107 أمتار.

وقالت الصحيفة: وقع الحادث في المعرض الجوي بمنطقة موسى ليك في ولاية واشنطن الأمريكية.

وفشل هارفيل في قفزته؛ ليرتطم بقوة بالمنحدر الترابي الذي كان يرغب بتجاوزه؛ ولقي مصرعه على الفور في الحادثة المروعة.

وكان هارفيل قد دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بعد قفزه مسافة 90.5 متر. (فيديو)

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فيديو قفزة الموت.. سائق دراجة نارية أشار إلى بقعة قبل أن يموت فيها
سبق

قبل موته بلحظات أمس الجمعة وقف سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل أمام الممر المعد للسير عليه بدراجته، ثم رسم بيده قفزة، وهبط بيده على المكان الذي مات فيه بعدها.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لقي سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل البالغ 28 عامًا مصرعه أمس الجمعة أثناء محاولته تحقيق قفزة بهلوانية لتجاوز منحدر ترابي لمسافة 107 أمتار.

وقالت الصحيفة: وقع الحادث في المعرض الجوي بمنطقة موسى ليك في ولاية واشنطن الأمريكية.

وفشل هارفيل في قفزته؛ ليرتطم بقوة بالمنحدر الترابي الذي كان يرغب بتجاوزه؛ ولقي مصرعه على الفور في الحادثة المروعة.

وكان هارفيل قد دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بعد قفزه مسافة 90.5 متر. (فيديو)

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
02:05 AM

فيديو قفزة الموت.. سائق دراجة نارية أشار إلى بقعة قبل أن يموت فيها

من أجل دخول موسوعة "جينيس" بقفزة 107 أمتار

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,971

قبل موته بلحظات أمس الجمعة وقف سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل أمام الممر المعد للسير عليه بدراجته، ثم رسم بيده قفزة، وهبط بيده على المكان الذي مات فيه بعدها.

وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لقي سائق الدراجات النارية الأمريكي أليكس هارفيل البالغ 28 عامًا مصرعه أمس الجمعة أثناء محاولته تحقيق قفزة بهلوانية لتجاوز منحدر ترابي لمسافة 107 أمتار.

وقالت الصحيفة: وقع الحادث في المعرض الجوي بمنطقة موسى ليك في ولاية واشنطن الأمريكية.

وفشل هارفيل في قفزته؛ ليرتطم بقوة بالمنحدر الترابي الذي كان يرغب بتجاوزه؛ ولقي مصرعه على الفور في الحادثة المروعة.

وكان هارفيل قد دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عام 2013 بعد قفزه مسافة 90.5 متر. (فيديو)

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