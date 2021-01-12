أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية

في إطار جهود الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة وتطوير الخدمات

خصصت أمانة منطقة الجوف 100 حاوية نفايات جديدة بأحجام مختلفة على الطرق المؤدية إلى المتنزهات ومواقع التخييم البرية التي يقبل عليها المتنزهون ومحبو التخييم.



وتم توزيع الحاويات في المواقع المخصصة لها قرب المتنزهات والمخيمات وعلى جوانب الطرق المؤدية إليها لتسهيل جمع النفايات في هذه المواقع.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، إن تخصيص الحاويات بالطرق المؤدية للمتنزهات البرية يأتي في إطار جهود الأمانة المتواصلة للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

جدير بالذكر أن أمانة الجوف والبلديات التابعة لها تكثف جهودها في مجال خدمات النظافة والإصحاح البيئي، حيث رفعت الإدارة العامة للنظافة خلال العام الميلادي المنصرم 112466 طناً من النفايات في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، كما تم رفع 129872 من الأنقاض ومخلفات البناء بالشوارع والساحات.