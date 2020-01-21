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وزير التعليم يعلن فتح باب التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

أكد صعوبة أن يداوم كل معلم بمدرسة قريبة من منزله.. ووعد بحركة استثنائية

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن فتح باب القبول، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، للتقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وفي التفاصيل، وعد الوزير "آل الشيخ" لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يبث على قناة روتانا خليجية الليلة بحركة نقل استثنائية للمعلمين والمعلمات هذا العام قائلاً: "أتمنى أن كل معلم ومعلمة يداوم في المدرسة التي بجوار منزله، لكن تحقيق ذلك صعب لأنه قد يؤدي إلى تكدس في أعداد المعلمين في مدارس ونقص في أعدادهم في مدارس أخرى، مشدداً على أن الوطن واحد.

وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ فتح باب التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يعلن فتح باب التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات
سبق

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن فتح باب القبول، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، للتقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وفي التفاصيل، وعد الوزير "آل الشيخ" لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يبث على قناة روتانا خليجية الليلة بحركة نقل استثنائية للمعلمين والمعلمات هذا العام قائلاً: "أتمنى أن كل معلم ومعلمة يداوم في المدرسة التي بجوار منزله، لكن تحقيق ذلك صعب لأنه قد يؤدي إلى تكدس في أعداد المعلمين في مدارس ونقص في أعدادهم في مدارس أخرى، مشدداً على أن الوطن واحد.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:04 AM
اخر تعديل
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
02:20 AM

وزير التعليم يعلن فتح باب التقديم لحركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

أكد صعوبة أن يداوم كل معلم بمدرسة قريبة من منزله.. ووعد بحركة استثنائية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
5,229

كشف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن فتح باب القبول، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، للتقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي.

وفي التفاصيل، وعد الوزير "آل الشيخ" لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر الذي يبث على قناة روتانا خليجية الليلة بحركة نقل استثنائية للمعلمين والمعلمات هذا العام قائلاً: "أتمنى أن كل معلم ومعلمة يداوم في المدرسة التي بجوار منزله، لكن تحقيق ذلك صعب لأنه قد يؤدي إلى تكدس في أعداد المعلمين في مدارس ونقص في أعدادهم في مدارس أخرى، مشدداً على أن الوطن واحد.

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