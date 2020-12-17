النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لانعقاد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير 2021

أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.
واستقبل وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، بحضور السفير الكويتي خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.
وأكد "الناصر" أن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربًا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليًا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لانعقاد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير 2021
سبق

أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.
واستقبل وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، بحضور السفير الكويتي خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.
وأكد "الناصر" أن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربًا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليًا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
05:49 PM

وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لانعقاد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير 2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,272

أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.
واستقبل وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، بحضور السفير الكويتي خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.
وأكد "الناصر" أن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربًا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليًا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,660
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,106

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة