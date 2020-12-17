وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لانعقاد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير 2021

أعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية في السعودية في الخامس من يناير المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الكويتي، اليوم الخميس، بحضور السفير الكويتي خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.

وأكد "الناصر" أن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية، وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، معربًا عن تطلعه لانعقاد القمة الخليجية فعليًا بضيافة المملكة السعودية في الخامس من يناير 2021.