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إعلان.. فرصة تجارية: مبنى للإيجار مقابل "هيئة تطوير مكة" على الدائري الثالث

مكوَّن من دور أرضي وميزانين ودور مكوَّن من أربعة مكاتب

للإيجار.. مبنى تجاري إداري بمكة المكرمة، الطريق الدائري الثالث، مقابل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بجوار مبنى "كودو".

والمبنى مكوَّن من دور أرضي، وميزانين، ودور مكون من أربعة مكاتب .

ويعد المبنى فرصة للبنوك التجارية والعيادات الصحية والشركات والكافيهات العالمية والمطاعم الفخمة .

وللراغبين في الموقع الاتصال مع المالك مباشرة عبر الجوال: (0566661257).

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اعلان
إعلان.. فرصة تجارية: مبنى للإيجار مقابل "هيئة تطوير مكة" على الدائري الثالث
سبق

للإيجار.. مبنى تجاري إداري بمكة المكرمة، الطريق الدائري الثالث، مقابل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بجوار مبنى "كودو".

والمبنى مكوَّن من دور أرضي، وميزانين، ودور مكون من أربعة مكاتب .

ويعد المبنى فرصة للبنوك التجارية والعيادات الصحية والشركات والكافيهات العالمية والمطاعم الفخمة .

وللراغبين في الموقع الاتصال مع المالك مباشرة عبر الجوال: (0566661257).

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
02:16 AM

إعلان.. فرصة تجارية: مبنى للإيجار مقابل "هيئة تطوير مكة" على الدائري الثالث

مكوَّن من دور أرضي وميزانين ودور مكوَّن من أربعة مكاتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
2,131

للإيجار.. مبنى تجاري إداري بمكة المكرمة، الطريق الدائري الثالث، مقابل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بجوار مبنى "كودو".

والمبنى مكوَّن من دور أرضي، وميزانين، ودور مكون من أربعة مكاتب .

ويعد المبنى فرصة للبنوك التجارية والعيادات الصحية والشركات والكافيهات العالمية والمطاعم الفخمة .

وللراغبين في الموقع الاتصال مع المالك مباشرة عبر الجوال: (0566661257).

اعلان

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