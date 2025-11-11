وللراغبين في الموقع الاتصال مع المالك مباشرة عبر الجوال: (0566661257).

والمبنى مكوَّن من دور أرضي، وميزانين، ودور مكون من أربعة مكاتب .

للإيجار.. مبنى تجاري إداري بمكة المكرمة، الطريق الدائري الثالث، مقابل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بجوار مبنى "كودو".

إعلان.. فرصة تجارية: مبنى للإيجار مقابل "هيئة تطوير مكة" على الدائري الثالث صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-11 للإيجار.. مبنى تجاري إداري بمكة المكرمة، الطريق الدائري الثالث، مقابل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بجوار مبنى "كودو". والمبنى مكوَّن من دور أرضي، وميزانين، ودور مكون من أربعة مكاتب . ويعد المبنى فرصة للبنوك التجارية والعيادات الصحية والشركات والكافيهات العالمية والمطاعم الفخمة . وللراغبين في الموقع الاتصال مع المالك مباشرة عبر الجوال: (0566661257).

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 02:16 AM

إعلان.. فرصة تجارية: مبنى للإيجار مقابل "هيئة تطوير مكة" على الدائري الثالث مكوَّن من دور أرضي وميزانين ودور مكوَّن من أربعة مكاتب





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للإيجار.. مبنى تجاري إداري بمكة المكرمة، الطريق الدائري الثالث، مقابل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بجوار مبنى "كودو".

والمبنى مكوَّن من دور أرضي، وميزانين، ودور مكون من أربعة مكاتب .

ويعد المبنى فرصة للبنوك التجارية والعيادات الصحية والشركات والكافيهات العالمية والمطاعم الفخمة .

وللراغبين في الموقع الاتصال مع المالك مباشرة عبر الجوال: (0566661257).