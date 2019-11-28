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كاتب إماراتي: زيارة ولي العهد تاريخية وحفاوة الاستقبال تنم عن متانة العلاقة بين البلدين

"الكعبي": تحالف البلدين أثبت نجاحه وتجاوزه كل العقبات.. نشعر بالفخر والقوة والأمان

ثمّن رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية حمد الكعبي، زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للإمارات، لافتاً إلى أن هذه الزيارة التاريخية مهما تحدثنا عنها لن نفيها حقها من جميع النواحي، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو حتى البُعد الإنساني والاجتماعي الذي ملأ قلوب شعبي البلدين بالتفاؤل بمستقبل مشرق ووضاء بإذن الله؛ لما يشكله البلدان من ثقل إقليمي وعالمي سياسياً واقتصادياً".

وقال الكعبي لـ"سبق": إن متانة العلاقة بين البلدين بشكل عام أو بين المحمدين بشكل خاص وكذلك أهمية الزيارة يمكن معرفتها منذ اللحظة الأولى من الحفاوة الكبيرة والاستقبال الرسمي المهيب الذي استقبلت به الإمارات ضيفها الكبير".

وأضاف: "وكذلك من حجم المبادرات المشتركة التي خرج بها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي ترأسه كل من الأمير محمد بن زايد وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي كان من أهمها مشروع المصفاة العملاقة والتأشيرة السياحية المشتركة وغيرها من المشاريع المشتركة التي تؤكد متانة هذه العلاقة التي تزداد مع الأيام وعبر التاريخ صلابة وتوهجاً وهي ليست وليدة اليوم".

وتابع "الكعبي": "أما بالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي لمواجهة التحديات في المنطقة فهو تحالف أثبت نجاحه وتجاوزه لكل العقبات والظروف ومنح البلدين عمقاً استراتيجياً وصلابة ساهمت بشكل أساسي على حماية مكتسباتهما الوطنية وأمنهما العسكري والاجتماعي، حيث نجح هذا التحالف المتين في دحر وتقويض وهزيمة أعداء البلدين".

واختتم حديثه بالقول: وبالنسبة لي كإعلامي متخصص أشيد بنجاح التحالف السعودي الإماراتي في كسر شوكة حزب "الإخوان" الإرهابي الذي يملك خبثاً رهيباً في التحريض والدسائس والفتنة والتي تكسرت على صخرة هذا التحالف المصيري، نحن أمام نموذج حقيقي من التحالفات الدولية التي تجعلنا كمواطنين لهذين البلدين وكخليجين نشعر بالفخر والقوة والأمان".

صحيفة الاتحاد الأمير محمد بن سلمان زيارة ولي العهد للإمارات 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كاتب إماراتي: زيارة ولي العهد تاريخية وحفاوة الاستقبال تنم عن متانة العلاقة بين البلدين
سبق

ثمّن رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية حمد الكعبي، زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للإمارات، لافتاً إلى أن هذه الزيارة التاريخية مهما تحدثنا عنها لن نفيها حقها من جميع النواحي، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو حتى البُعد الإنساني والاجتماعي الذي ملأ قلوب شعبي البلدين بالتفاؤل بمستقبل مشرق ووضاء بإذن الله؛ لما يشكله البلدان من ثقل إقليمي وعالمي سياسياً واقتصادياً".

وقال الكعبي لـ"سبق": إن متانة العلاقة بين البلدين بشكل عام أو بين المحمدين بشكل خاص وكذلك أهمية الزيارة يمكن معرفتها منذ اللحظة الأولى من الحفاوة الكبيرة والاستقبال الرسمي المهيب الذي استقبلت به الإمارات ضيفها الكبير".

وأضاف: "وكذلك من حجم المبادرات المشتركة التي خرج بها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي ترأسه كل من الأمير محمد بن زايد وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي كان من أهمها مشروع المصفاة العملاقة والتأشيرة السياحية المشتركة وغيرها من المشاريع المشتركة التي تؤكد متانة هذه العلاقة التي تزداد مع الأيام وعبر التاريخ صلابة وتوهجاً وهي ليست وليدة اليوم".

وتابع "الكعبي": "أما بالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي لمواجهة التحديات في المنطقة فهو تحالف أثبت نجاحه وتجاوزه لكل العقبات والظروف ومنح البلدين عمقاً استراتيجياً وصلابة ساهمت بشكل أساسي على حماية مكتسباتهما الوطنية وأمنهما العسكري والاجتماعي، حيث نجح هذا التحالف المتين في دحر وتقويض وهزيمة أعداء البلدين".

واختتم حديثه بالقول: وبالنسبة لي كإعلامي متخصص أشيد بنجاح التحالف السعودي الإماراتي في كسر شوكة حزب "الإخوان" الإرهابي الذي يملك خبثاً رهيباً في التحريض والدسائس والفتنة والتي تكسرت على صخرة هذا التحالف المصيري، نحن أمام نموذج حقيقي من التحالفات الدولية التي تجعلنا كمواطنين لهذين البلدين وكخليجين نشعر بالفخر والقوة والأمان".

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
12:29 PM

كاتب إماراتي: زيارة ولي العهد تاريخية وحفاوة الاستقبال تنم عن متانة العلاقة بين البلدين

"الكعبي": تحالف البلدين أثبت نجاحه وتجاوزه كل العقبات.. نشعر بالفخر والقوة والأمان

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بدر العتيبي - الرياض
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ثمّن رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" الإماراتية حمد الكعبي، زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للإمارات، لافتاً إلى أن هذه الزيارة التاريخية مهما تحدثنا عنها لن نفيها حقها من جميع النواحي، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو حتى البُعد الإنساني والاجتماعي الذي ملأ قلوب شعبي البلدين بالتفاؤل بمستقبل مشرق ووضاء بإذن الله؛ لما يشكله البلدان من ثقل إقليمي وعالمي سياسياً واقتصادياً".

وقال الكعبي لـ"سبق": إن متانة العلاقة بين البلدين بشكل عام أو بين المحمدين بشكل خاص وكذلك أهمية الزيارة يمكن معرفتها منذ اللحظة الأولى من الحفاوة الكبيرة والاستقبال الرسمي المهيب الذي استقبلت به الإمارات ضيفها الكبير".

وأضاف: "وكذلك من حجم المبادرات المشتركة التي خرج بها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي ترأسه كل من الأمير محمد بن زايد وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي كان من أهمها مشروع المصفاة العملاقة والتأشيرة السياحية المشتركة وغيرها من المشاريع المشتركة التي تؤكد متانة هذه العلاقة التي تزداد مع الأيام وعبر التاريخ صلابة وتوهجاً وهي ليست وليدة اليوم".

وتابع "الكعبي": "أما بالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي لمواجهة التحديات في المنطقة فهو تحالف أثبت نجاحه وتجاوزه لكل العقبات والظروف ومنح البلدين عمقاً استراتيجياً وصلابة ساهمت بشكل أساسي على حماية مكتسباتهما الوطنية وأمنهما العسكري والاجتماعي، حيث نجح هذا التحالف المتين في دحر وتقويض وهزيمة أعداء البلدين".

واختتم حديثه بالقول: وبالنسبة لي كإعلامي متخصص أشيد بنجاح التحالف السعودي الإماراتي في كسر شوكة حزب "الإخوان" الإرهابي الذي يملك خبثاً رهيباً في التحريض والدسائس والفتنة والتي تكسرت على صخرة هذا التحالف المصيري، نحن أمام نموذج حقيقي من التحالفات الدولية التي تجعلنا كمواطنين لهذين البلدين وكخليجين نشعر بالفخر والقوة والأمان".

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