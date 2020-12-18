فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص

نجح موقع هيئة التقويم العام في إثارة شكوى معلمي التعليم العام، لفشله في استيعاب طلباتهم في أول أيام التسجيل في اختبارات الحصول على الرخص المهنية اليوم الجمعة. وتوقف الموقع عن العمل، وخرج بمعلومات مغايرة عن بيانات المعلمين، وألمح معلمون إلى أن الموقع افتقد التركيز، وأخرج معلومات مغايرة عن معلوماتهم الرئيسة، كما قال معلم يحمل الماجستير، إن الموقع يُصر على أن مؤهله لا يتجاوز البكالوريوس. وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدأت الثلاثاء الماضي، المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وأعلنت عن فتح التسجيل في اختبارات إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وفق ما نصت عليه ضوابط الحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر الرابط: https://tpl.etec.gov.sa شكوى جماعية وعبر معلمون عن استيائهم من فشل الموقع في استيعاب طلباتهم، وقالوا إن يحدث هذا الأمر في اليوم الأول للتسجيل، فهذا مؤشر على عدم الاستعداد تقنياً للأعداد المتوقع أن تقبل على التسجيل في الموقع، واتخذ المعلمون "تويتر" منصة للتعبير عن شكواهم من موقع التسجيل. البداية كانت من المعلم طارق سعيد، الذي غرد في حسابه قائلاً: "لدي مشكلة عند التسجيل لاختبار الرخصة، يظهر لي عام التخرج 1428هـ، والصحيح هو 1426هـ". وأضاف "لا يمكن التعديل على القائمة التي تظهر أو عن طريق تحديث بيانات "نور" التي تؤكد أن عام تخرجي هو 1426، وتم الاتصال على الرقم الموجود، وللأسف بعد الاختبار ينهي المكالمة، أرجو الإفادة". وفي تغريدة مقتضبة، يتساءل المعلم راكان آل علي: "أنا معلم تعليم عام وأسجل اليوم، ويرفض.. إيش المشكلة؟". انتهت الصلاحية وقال معلم آخر يدعى "سراً يؤرقني" في تغريدته: "عندي مشكلة، إذا بدخل على حسابي في قياس، يرسل تفعيل بالإيميل، ولما اضغط الرابط، يقول انتهت الصلاحية، حلوا لي المشكلة، أريد أقدم على الاختبار". ولم تختلف تغريدة المعلم أحمد عن بقية التغريدات السابقة، وقال: "حاولت أن أسجل ويطلع لا يوجد اختيار يتناسب مع تخصصك وين المشكلة؟". وبطرافة، يلمح المعلم "ثلج المدهي" في تغريدته إلى أن الموقع ينقصه التركيز في بياناته، وقال "بياناتي الشخصية طلعت لي مؤهل بكالوريوس وأنا حاصل ماجستير، كيف تتعدل هذه؟". الاختبار التربوي وتشمل الرخص المهنية، جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفيما حددت الهيئة التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي الثلاثاء الماضي، حتى يوم أمس الخميس، أعلنت عن تسجيل معلمي التعليم العام اعتباراً من اليوم (الجمعة) وحتى الخميس المقبل. أما المعلمون الجدد؛ فيكون تسجيلهم خلال الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر الحالي، علماً بأن اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) ستعقد خلال الفترة من 23 إلى يناير المقبل، واختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام)، ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس المقبل، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية؛ 30 مايو المقبل.

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-18 نجح موقع هيئة التقويم العام في إثارة شكوى معلمي التعليم العام، لفشله في استيعاب طلباتهم في أول أيام التسجيل في اختبارات الحصول على الرخص المهنية اليوم الجمعة.



وتوقف الموقع عن العمل، وخرج بمعلومات مغايرة عن بيانات المعلمين، وألمح معلمون إلى أن الموقع افتقد التركيز، وأخرج معلومات مغايرة عن معلوماتهم الرئيسة، كما قال معلم يحمل الماجستير، إن الموقع يُصر على أن مؤهله لا يتجاوز البكالوريوس.



وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب بدأت الثلاثاء الماضي، المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وأعلنت عن فتح التسجيل في اختبارات إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وفق ما نصت عليه ضوابط الحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر الرابط:

https://tpl.etec.gov.sa



شكوى جماعية

وعبر معلمون عن استيائهم من فشل الموقع في استيعاب طلباتهم، وقالوا إن يحدث هذا الأمر في اليوم الأول للتسجيل، فهذا مؤشر على عدم الاستعداد تقنياً للأعداد المتوقع أن تقبل على التسجيل في الموقع، واتخذ المعلمون "تويتر" منصة للتعبير عن شكواهم من موقع التسجيل.



البداية كانت من المعلم طارق سعيد، الذي غرد في حسابه قائلاً: "لدي مشكلة عند التسجيل لاختبار الرخصة، يظهر لي عام التخرج 1428هـ، والصحيح هو 1426هـ".



وأضاف "لا يمكن التعديل على القائمة التي تظهر أو عن طريق تحديث بيانات "نور" التي تؤكد أن عام تخرجي هو 1426، وتم الاتصال على الرقم الموجود، وللأسف بعد الاختبار ينهي المكالمة، أرجو الإفادة".



وفي تغريدة مقتضبة، يتساءل المعلم راكان آل علي: "أنا معلم تعليم عام وأسجل اليوم، ويرفض.. إيش المشكلة؟".



انتهت الصلاحية

وقال معلم آخر يدعى "سراً يؤرقني" في تغريدته: "عندي مشكلة، إذا بدخل على حسابي في قياس، يرسل تفعيل بالإيميل، ولما اضغط الرابط، يقول انتهت الصلاحية، حلوا لي المشكلة، أريد أقدم على الاختبار".



ولم تختلف تغريدة المعلم أحمد عن بقية التغريدات السابقة، وقال: "حاولت أن أسجل ويطلع لا يوجد اختيار يتناسب مع تخصصك وين المشكلة؟".



وبطرافة، يلمح المعلم "ثلج المدهي" في تغريدته إلى أن الموقع ينقصه التركيز في بياناته، وقال "بياناتي الشخصية طلعت لي مؤهل بكالوريوس وأنا حاصل ماجستير، كيف تتعدل هذه؟".



الاختبار التربوي

وتشمل الرخص المهنية، جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفيما حددت الهيئة التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي الثلاثاء الماضي، حتى يوم أمس الخميس، أعلنت عن تسجيل معلمي التعليم العام اعتباراً من اليوم (الجمعة) وحتى الخميس المقبل.



أما المعلمون الجدد؛ فيكون تسجيلهم خلال الفترة من 25 إلى 27 ديسمبر الحالي، علماً بأن اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) ستعقد خلال الفترة من 23 إلى يناير المقبل، واختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام)، ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس المقبل، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية؛ 30 مايو المقبل.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 11:09 PM

فشل تقني في اليوم الأول لتسجيل معلمي التعليم العام في اختبارات الرخص المعلمون يؤكدون أن معلوماته خاطئة





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