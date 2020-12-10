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"جامعة حائل" تنشر إحصائيات مشاركتها في فعاليات الشهر العالمي للجودة نوفمبر 2020

4 جلسات و15 محاضرة وورشتا عمل بمشاركة 8 خبراء من داخل وخارج المملكة و7 خريجين

استعرضت كلية الهندسة بجامعة حائل مشاركاتها، ممثلة في برنامج ماجستير "هندسة وإدارة الجودة" في فعاليات الشهر العالمي للجودة الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام.

وكان المشرف العام على الفعاليات البروفيسور محمد أحمد عيشوني، قد نظّم جدولًا طيلة أيام شهر نوفمبر، استضاف من خلاله ضيوفًا مهتمين بالجودة من داخل المملكة ومن خارجها.

بدأت أولى فعاليات الشهر العالمي للجودة- نوفمبر 2020، بكلمة لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ثم توالت مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ إذ تحدّث البروفيسور محمد عيشوني عن إحداث القيمة من خلال تنمية الموارد البشرية في مجال الجودة لتحقيق أهداف الرؤية 2030، وتحدث البوفيسور عصام البدوي عن "منهجية الين ستة سيجما.. المفاهيم والتطبيقات"، وتناول الدكتور نعيم بن علي التحليل الإحصائي باستخدام "ميني تاب"- تطبيقات في خدمة العملاء، والدكتور سرحان الشمري "تحقيق القسيمة من خلال الاقتصاد الدوار- مقترح للاستفادة منه في إطار الرؤية السعودية 2030"، والدكتور مبروك تواهمية الذي تحدث عن "تنفيذ المشاريع البحثية في الجودة".

وتوالت استضافة المهندسين المتخصصين في الجودة والمهتمين بها عبر جلسات عن بُعد من داخل وخارج المملكة.

وأوضح حساب برنامج ماجستير "هندسة وإدارة الجودة" بالكلية، أن فعاليات الشهر العالمي للجودة في جامعة حائل تمثلت في أربعة جلسات، و15 محاضرة، وورشتي عمل، بمشاركة ثمانية خبراء من داخل وخارج المملكة، وسبعة خريجين من برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة بالجامعة.

وشارك في الفعاليات التي أطلقها البرنامج 453 مشاركًا و1000 مشاركة متنوعة.

من جهته أهدى البروفيسور محمد عيشوني، المكتبة المركزية بالجامعة نسخة من آخر كتاب للبروفيسور محمد زايري الذي يتطرق إلى تعريف مبتكر لمفهوم الجودة في ظل الأزمات.

جامعة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة حائل" تنشر إحصائيات مشاركتها في فعاليات الشهر العالمي للجودة نوفمبر 2020
سبق

استعرضت كلية الهندسة بجامعة حائل مشاركاتها، ممثلة في برنامج ماجستير "هندسة وإدارة الجودة" في فعاليات الشهر العالمي للجودة الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام.

وكان المشرف العام على الفعاليات البروفيسور محمد أحمد عيشوني، قد نظّم جدولًا طيلة أيام شهر نوفمبر، استضاف من خلاله ضيوفًا مهتمين بالجودة من داخل المملكة ومن خارجها.

بدأت أولى فعاليات الشهر العالمي للجودة- نوفمبر 2020، بكلمة لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ثم توالت مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ إذ تحدّث البروفيسور محمد عيشوني عن إحداث القيمة من خلال تنمية الموارد البشرية في مجال الجودة لتحقيق أهداف الرؤية 2030، وتحدث البوفيسور عصام البدوي عن "منهجية الين ستة سيجما.. المفاهيم والتطبيقات"، وتناول الدكتور نعيم بن علي التحليل الإحصائي باستخدام "ميني تاب"- تطبيقات في خدمة العملاء، والدكتور سرحان الشمري "تحقيق القسيمة من خلال الاقتصاد الدوار- مقترح للاستفادة منه في إطار الرؤية السعودية 2030"، والدكتور مبروك تواهمية الذي تحدث عن "تنفيذ المشاريع البحثية في الجودة".

وتوالت استضافة المهندسين المتخصصين في الجودة والمهتمين بها عبر جلسات عن بُعد من داخل وخارج المملكة.

وأوضح حساب برنامج ماجستير "هندسة وإدارة الجودة" بالكلية، أن فعاليات الشهر العالمي للجودة في جامعة حائل تمثلت في أربعة جلسات، و15 محاضرة، وورشتي عمل، بمشاركة ثمانية خبراء من داخل وخارج المملكة، وسبعة خريجين من برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة بالجامعة.

وشارك في الفعاليات التي أطلقها البرنامج 453 مشاركًا و1000 مشاركة متنوعة.

من جهته أهدى البروفيسور محمد عيشوني، المكتبة المركزية بالجامعة نسخة من آخر كتاب للبروفيسور محمد زايري الذي يتطرق إلى تعريف مبتكر لمفهوم الجودة في ظل الأزمات.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
01:15 PM

"جامعة حائل" تنشر إحصائيات مشاركتها في فعاليات الشهر العالمي للجودة نوفمبر 2020

4 جلسات و15 محاضرة وورشتا عمل بمشاركة 8 خبراء من داخل وخارج المملكة و7 خريجين

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خالد السليمي - حائل
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استعرضت كلية الهندسة بجامعة حائل مشاركاتها، ممثلة في برنامج ماجستير "هندسة وإدارة الجودة" في فعاليات الشهر العالمي للجودة الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام.

وكان المشرف العام على الفعاليات البروفيسور محمد أحمد عيشوني، قد نظّم جدولًا طيلة أيام شهر نوفمبر، استضاف من خلاله ضيوفًا مهتمين بالجودة من داخل المملكة ومن خارجها.

بدأت أولى فعاليات الشهر العالمي للجودة- نوفمبر 2020، بكلمة لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالعزيز الغامدي، ثم توالت مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الكلية؛ إذ تحدّث البروفيسور محمد عيشوني عن إحداث القيمة من خلال تنمية الموارد البشرية في مجال الجودة لتحقيق أهداف الرؤية 2030، وتحدث البوفيسور عصام البدوي عن "منهجية الين ستة سيجما.. المفاهيم والتطبيقات"، وتناول الدكتور نعيم بن علي التحليل الإحصائي باستخدام "ميني تاب"- تطبيقات في خدمة العملاء، والدكتور سرحان الشمري "تحقيق القسيمة من خلال الاقتصاد الدوار- مقترح للاستفادة منه في إطار الرؤية السعودية 2030"، والدكتور مبروك تواهمية الذي تحدث عن "تنفيذ المشاريع البحثية في الجودة".

وتوالت استضافة المهندسين المتخصصين في الجودة والمهتمين بها عبر جلسات عن بُعد من داخل وخارج المملكة.

وأوضح حساب برنامج ماجستير "هندسة وإدارة الجودة" بالكلية، أن فعاليات الشهر العالمي للجودة في جامعة حائل تمثلت في أربعة جلسات، و15 محاضرة، وورشتي عمل، بمشاركة ثمانية خبراء من داخل وخارج المملكة، وسبعة خريجين من برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة بالجامعة.

وشارك في الفعاليات التي أطلقها البرنامج 453 مشاركًا و1000 مشاركة متنوعة.

من جهته أهدى البروفيسور محمد عيشوني، المكتبة المركزية بالجامعة نسخة من آخر كتاب للبروفيسور محمد زايري الذي يتطرق إلى تعريف مبتكر لمفهوم الجودة في ظل الأزمات.

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