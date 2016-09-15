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التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر

وجدت متحللة ونقلت لثلاجة المستشفى

فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

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التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر
سبق

فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:07 AM

التحقيق في العثور على جثة مواطن بثلوث المنظر

وجدت متحللة ونقلت لثلاجة المستشفى

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محمد طيران - عسير
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5,584

فتحت السلطات الأمنية ملف التحقيق في قضية العثور على جثة متحللة بالكامل لمواطن في العقد الخامس من العمر، بمركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق شمال عسير.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة عمليات التحري والبحث للكشف عن ملابسات القضية.

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