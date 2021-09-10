النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية الحائط" تساهم بتحسين المشهد الحضري وتعالِج مصادر التشوُّه البصري

شملت دهان الأرصفة وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة ومعالجة الحُفَر ومخلفات البناء

حسَّنت بلدية محافظة الحائط (250 جنوب حائل) ميادين وشوارع وأحياء المحافظة بإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة.

وتفصيلاً، وجَّه رئيس البلدية، المهندس عبدالله عواد الشمري، بتشكيل فريق عمل، ووضع خطة عمل، يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة، والعمل على معالجتها وإزالتها.

وبثَّت البلدية رسائل توعية وتثقيف للأهالي من خلال المشاركة المجتمعية لنادي الرياضي بالمحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة؛ لتأكيد أهمية المحافظة على النظافة العامة، والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة التشوهات البصرية.

وتنوع عمل اللجنة المشكَّلة لتنفيذ تلك الخطة بين دهان الأرصفة والبردورات، وكذلك إزالة اللوحات الدعائية المخالفة، ومعالجة الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حُفَر الشوارع، ومعالجة مخلفات البناء والهدم، وإزالة السيارات التالفة، وإزالة الكتابات المشوهة، وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، ومتابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة.

وفي هذا الصدد أهاب رئيس البلدية بأهالي المحافظة لضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أية ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام عبر رقم البلاغات الخاص بالبلدية 0162390231 واتساب فقط، أو الرقم الموحد 940.

التشوه البصري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية الحائط" تساهم بتحسين المشهد الحضري وتعالِج مصادر التشوُّه البصري
سبق

حسَّنت بلدية محافظة الحائط (250 جنوب حائل) ميادين وشوارع وأحياء المحافظة بإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة.

وتفصيلاً، وجَّه رئيس البلدية، المهندس عبدالله عواد الشمري، بتشكيل فريق عمل، ووضع خطة عمل، يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة، والعمل على معالجتها وإزالتها.

وبثَّت البلدية رسائل توعية وتثقيف للأهالي من خلال المشاركة المجتمعية لنادي الرياضي بالمحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة؛ لتأكيد أهمية المحافظة على النظافة العامة، والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة التشوهات البصرية.

وتنوع عمل اللجنة المشكَّلة لتنفيذ تلك الخطة بين دهان الأرصفة والبردورات، وكذلك إزالة اللوحات الدعائية المخالفة، ومعالجة الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حُفَر الشوارع، ومعالجة مخلفات البناء والهدم، وإزالة السيارات التالفة، وإزالة الكتابات المشوهة، وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، ومتابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة.

وفي هذا الصدد أهاب رئيس البلدية بأهالي المحافظة لضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أية ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام عبر رقم البلاغات الخاص بالبلدية 0162390231 واتساب فقط، أو الرقم الموحد 940.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
11:00 PM

"بلدية الحائط" تساهم بتحسين المشهد الحضري وتعالِج مصادر التشوُّه البصري

شملت دهان الأرصفة وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة ومعالجة الحُفَر ومخلفات البناء

A A A
خالد السليمي - حائل
0
133

حسَّنت بلدية محافظة الحائط (250 جنوب حائل) ميادين وشوارع وأحياء المحافظة بإزالة ومعالجة المشوهات البصرية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المحافظة.

وتفصيلاً، وجَّه رئيس البلدية، المهندس عبدالله عواد الشمري، بتشكيل فريق عمل، ووضع خطة عمل، يتم من خلالها رصد المشوهات البصرية بالمحافظة، والعمل على معالجتها وإزالتها.

وبثَّت البلدية رسائل توعية وتثقيف للأهالي من خلال المشاركة المجتمعية لنادي الرياضي بالمحافظة ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة؛ لتأكيد أهمية المحافظة على النظافة العامة، والمساهمة مع البلدية في معالجة وإزالة التشوهات البصرية.

وتنوع عمل اللجنة المشكَّلة لتنفيذ تلك الخطة بين دهان الأرصفة والبردورات، وكذلك إزالة اللوحات الدعائية المخالفة، ومعالجة الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حُفَر الشوارع، ومعالجة مخلفات البناء والهدم، وإزالة السيارات التالفة، وإزالة الكتابات المشوهة، وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة، ومتابعة وملاحظة مواقع حاويات النظافة.

وفي هذا الصدد أهاب رئيس البلدية بأهالي المحافظة لضرورة التعاون مع البلدية في المحافظة على نظافة المرافق العامة داخل الأحياء، والتبليغ عن أية ملاحظات أو سلوكيات تشوه المنظر العام عبر رقم البلاغات الخاص بالبلدية 0162390231 واتساب فقط، أو الرقم الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,594
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,911

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة