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علماء يكشفون "المفعول السحري" للقهوة على المهارات البصرية الديناميكية

يزيد الكافيين من دقة الكشف عن الأهداف المتحركة ويعمل على تحسين وقت رد فعل

في دراسة هي الأولى من نوعها، لاكتشاف تأثيرات الكافيين على المهارات البصرية الديناميكية، خلص باحثون إلى أن الكافيين يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن الأهداف المتحركة، كما يعمل على تحسين وقت رد فعل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، تتطلب أكثر الأنشطة التي نؤديها خلال يومنا قدرًا كبيرًا من الحركة؛ على سبيل المثال؛ محاولة عبور تقاطع مزدحم أو العثور على شيء ما على الرف، أو حتى الحركة في ممرات المتاجر، فكيف تؤثر القهوة على أنشطتنا اليومية؟.

وفي الدراسة المنشورة أخيرًا بدورية "سبرينغر نيتشر" العلمية، وجد العلماء أن اختبار حدة البصر أثناء النشاط والحركة يمكن أن يوفر مزيدًا من المعلومات عن أدائنا الوظيفي، أكثر من قياسات حدة البصر التقليدية في الوضع الثابت.

ومن المعروف أن الكافيين يزيد من التركيز، لذا أراد الباحثون إجراء مزيدٍ من البحث حول كيفية تعزيز الكافيين بالضبط للمعالجة البصرية، وتسهيل اكتشاف المحفزات البصرية عن طريق اختبار حدة البصر الديناميكية.

وخلال يومين منفصلين، تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى كبسولة الكافيين (4 مجم/كجم)، بينما تناولت المجموعة الثانية كبسولة من الدواء الوهمي.

باستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر، تم تصميمه والتحقق منه في جامعة واترلو، تم قياس حدة البصر الديناميكية لكل مشارك قبل تناول الكافيين وبعده بـ 60 دقيقة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كبسولات الكافيين أظهروا دقة وسرعة أكبر عند تحديد المحفزات المتحركة الأقل حجمًا، واستنتاج أن الكافيين يؤثر بشكل إيجابي على معالجة التحفيز واتخاذ القرار لدى المشاركين.

وكشف الباحثون أن سرعة حركة العين وحساسية التباين، المسؤولة عن أداء حدة البصر الديناميكي، كانت حساسة لتناول الكافيين.

وتقول الباحثة المشاركة في الدراسة، كريستين دالتون: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن استهلاك الكافيين يمكن أن يكون مفيدًا في الواقع للوظائف البصرية، من خلال تعزيز الشعور باليقظة".

وتضيف: "هذا ينطبق بشكل خاص على المهام اليومية الحرجة، مثل القيادة أو ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة، والتي تتطلب عند اتخاذ القرارات، الاهتمام بمعلومات مفصلة في الأشياء المتحركة من حولنا".

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علماء يكشفون "المفعول السحري" للقهوة على المهارات البصرية الديناميكية
سبق

في دراسة هي الأولى من نوعها، لاكتشاف تأثيرات الكافيين على المهارات البصرية الديناميكية، خلص باحثون إلى أن الكافيين يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن الأهداف المتحركة، كما يعمل على تحسين وقت رد فعل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، تتطلب أكثر الأنشطة التي نؤديها خلال يومنا قدرًا كبيرًا من الحركة؛ على سبيل المثال؛ محاولة عبور تقاطع مزدحم أو العثور على شيء ما على الرف، أو حتى الحركة في ممرات المتاجر، فكيف تؤثر القهوة على أنشطتنا اليومية؟.

وفي الدراسة المنشورة أخيرًا بدورية "سبرينغر نيتشر" العلمية، وجد العلماء أن اختبار حدة البصر أثناء النشاط والحركة يمكن أن يوفر مزيدًا من المعلومات عن أدائنا الوظيفي، أكثر من قياسات حدة البصر التقليدية في الوضع الثابت.

ومن المعروف أن الكافيين يزيد من التركيز، لذا أراد الباحثون إجراء مزيدٍ من البحث حول كيفية تعزيز الكافيين بالضبط للمعالجة البصرية، وتسهيل اكتشاف المحفزات البصرية عن طريق اختبار حدة البصر الديناميكية.

وخلال يومين منفصلين، تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى كبسولة الكافيين (4 مجم/كجم)، بينما تناولت المجموعة الثانية كبسولة من الدواء الوهمي.

باستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر، تم تصميمه والتحقق منه في جامعة واترلو، تم قياس حدة البصر الديناميكية لكل مشارك قبل تناول الكافيين وبعده بـ 60 دقيقة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كبسولات الكافيين أظهروا دقة وسرعة أكبر عند تحديد المحفزات المتحركة الأقل حجمًا، واستنتاج أن الكافيين يؤثر بشكل إيجابي على معالجة التحفيز واتخاذ القرار لدى المشاركين.

وكشف الباحثون أن سرعة حركة العين وحساسية التباين، المسؤولة عن أداء حدة البصر الديناميكي، كانت حساسة لتناول الكافيين.

وتقول الباحثة المشاركة في الدراسة، كريستين دالتون: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن استهلاك الكافيين يمكن أن يكون مفيدًا في الواقع للوظائف البصرية، من خلال تعزيز الشعور باليقظة".

وتضيف: "هذا ينطبق بشكل خاص على المهام اليومية الحرجة، مثل القيادة أو ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة، والتي تتطلب عند اتخاذ القرارات، الاهتمام بمعلومات مفصلة في الأشياء المتحركة من حولنا".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
01:03 AM

علماء يكشفون "المفعول السحري" للقهوة على المهارات البصرية الديناميكية

يزيد الكافيين من دقة الكشف عن الأهداف المتحركة ويعمل على تحسين وقت رد فعل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في دراسة هي الأولى من نوعها، لاكتشاف تأثيرات الكافيين على المهارات البصرية الديناميكية، خلص باحثون إلى أن الكافيين يزيد من اليقظة ودقة الكشف عن الأهداف المتحركة، كما يعمل على تحسين وقت رد فعل، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، تتطلب أكثر الأنشطة التي نؤديها خلال يومنا قدرًا كبيرًا من الحركة؛ على سبيل المثال؛ محاولة عبور تقاطع مزدحم أو العثور على شيء ما على الرف، أو حتى الحركة في ممرات المتاجر، فكيف تؤثر القهوة على أنشطتنا اليومية؟.

وفي الدراسة المنشورة أخيرًا بدورية "سبرينغر نيتشر" العلمية، وجد العلماء أن اختبار حدة البصر أثناء النشاط والحركة يمكن أن يوفر مزيدًا من المعلومات عن أدائنا الوظيفي، أكثر من قياسات حدة البصر التقليدية في الوضع الثابت.

ومن المعروف أن الكافيين يزيد من التركيز، لذا أراد الباحثون إجراء مزيدٍ من البحث حول كيفية تعزيز الكافيين بالضبط للمعالجة البصرية، وتسهيل اكتشاف المحفزات البصرية عن طريق اختبار حدة البصر الديناميكية.

وخلال يومين منفصلين، تم تقسيم المشاركين في التجربة إلى مجموعتين، تناولت المجموعة الأولى كبسولة الكافيين (4 مجم/كجم)، بينما تناولت المجموعة الثانية كبسولة من الدواء الوهمي.

باستخدام اختبار قائم على الكمبيوتر، تم تصميمه والتحقق منه في جامعة واترلو، تم قياس حدة البصر الديناميكية لكل مشارك قبل تناول الكافيين وبعده بـ 60 دقيقة.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا كبسولات الكافيين أظهروا دقة وسرعة أكبر عند تحديد المحفزات المتحركة الأقل حجمًا، واستنتاج أن الكافيين يؤثر بشكل إيجابي على معالجة التحفيز واتخاذ القرار لدى المشاركين.

وكشف الباحثون أن سرعة حركة العين وحساسية التباين، المسؤولة عن أداء حدة البصر الديناميكي، كانت حساسة لتناول الكافيين.

وتقول الباحثة المشاركة في الدراسة، كريستين دالتون: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن استهلاك الكافيين يمكن أن يكون مفيدًا في الواقع للوظائف البصرية، من خلال تعزيز الشعور باليقظة".

وتضيف: "هذا ينطبق بشكل خاص على المهام اليومية الحرجة، مثل القيادة أو ركوب الدراجة أو ممارسة الرياضة، والتي تتطلب عند اتخاذ القرارات، الاهتمام بمعلومات مفصلة في الأشياء المتحركة من حولنا".

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