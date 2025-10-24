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قيس سعيّد يؤدي اليمين رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلة

بحضور مجلس النواب .. فاز بـ 72.71 % من أصوات الناخبين

أدّى الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزّع؛ ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.

وفاز قيس سعيّد؛ بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي؛ على 27.29 % من الأصوات.

ويتولى سعيّد؛ منصب رئاسة الجمهورية، خلفاً لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر؛ وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من: الحبيب بورقيبة؛ وزين العابدين بن علي؛ وفؤاد المبزّع؛ ومنصف المرزوقي؛ والباجي قايد السبسي؛ ومحمد الناصر.

قيس سعيد تونس

الرئيسية/ أخبار العالم

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قيس سعيّد يؤدي اليمين رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلة
سبق

أدّى الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزّع؛ ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.

وفاز قيس سعيّد؛ بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي؛ على 27.29 % من الأصوات.

ويتولى سعيّد؛ منصب رئاسة الجمهورية، خلفاً لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر؛ وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من: الحبيب بورقيبة؛ وزين العابدين بن علي؛ وفؤاد المبزّع؛ ومنصف المرزوقي؛ والباجي قايد السبسي؛ ومحمد الناصر.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
01:39 PM

قيس سعيّد يؤدي اليمين رئيساً لتونس للسنوات الخمس المقبلة

بحضور مجلس النواب .. فاز بـ 72.71 % من أصوات الناخبين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أدّى الرئيس التونسي قيس سعيّد؛ اليوم، اليمين الدستورية للسنوات الخمس المقبلة، بحضور أعضاء مجلس نواب الشعب، ورئيس الجمهورية السابق فؤاد المبزّع؛ ورؤساء الحكومات السابقين، وأعضاء الحكومة وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية.

وفاز قيس سعيّد؛ بنسبة 72.71 %، من أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي؛ على 27.29 % من الأصوات.

ويتولى سعيّد؛ منصب رئاسة الجمهورية، خلفاً لرئيس البرلمان المتخلّي محمد الناصر؛ وهو سابع رئيس للبلاد منذ إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو 1957، بعد كل من: الحبيب بورقيبة؛ وزين العابدين بن علي؛ وفؤاد المبزّع؛ ومنصف المرزوقي؛ والباجي قايد السبسي؛ ومحمد الناصر.

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