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الإمارات: 3.123 إصابة جديدة بـ"كورونا و13 وفاة

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 336.731

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3.123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 351.895 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1.027 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 4.892 حالة للشفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 336.731 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 3.123 إصابة جديدة بـ"كورونا و13 وفاة
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3.123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 351.895 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1.027 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 4.892 حالة للشفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 336.731 حالة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
02:00 PM

الإمارات: 3.123 إصابة جديدة بـ"كورونا و13 وفاة

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 336.731

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3.123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 351.895 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1.027 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 4.892 حالة للشفاء؛ ليصل عدد المتعافين إلى 336.731 حالة.

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