الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قال: الحالة تستمر حتى 6 مساءً وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-23
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:54 AM
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قال: الحالة تستمر حتى 6 مساءً وتشمل الطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.