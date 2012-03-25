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"الأرصاد": مقطع عاصفة جدة المتداول بمواقع التواصل.. قديم

الناطق باسم المركز أكد أنه لا يتناسب مع الوضع الحالي للرياح

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم.

وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.

المركز الوطني للأرصاد عاصفة رملية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": مقطع عاصفة جدة المتداول بمواقع التواصل.. قديم
سبق

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم.

وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:10 PM

"الأرصاد": مقطع عاصفة جدة المتداول بمواقع التواصل.. قديم

الناطق باسم المركز أكد أنه لا يتناسب مع الوضع الحالي للرياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,271

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم.

وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.

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