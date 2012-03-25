وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم.

"الأرصاد": مقطع عاصفة جدة المتداول بمواقع التواصل.. قديم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-24 أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم. وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 03:10 PM

"الأرصاد": مقطع عاصفة جدة المتداول بمواقع التواصل.. قديم الناطق باسم المركز أكد أنه لا يتناسب مع الوضع الحالي للرياح





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أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم.

وقال المتحدث: إن هذا المقطع لا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حالياً.