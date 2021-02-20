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مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

أعلن نادي الهلال عن مشاركة الحارس عبد الله المعيوف ، اليوم في الجزء الأول من التدريبات الجماعية للفريق، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، مما يجعل مشاركته في مواجهة النصر دوريًا أمرًا في غاية الصعوبة.

ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول الهلالي، مساء اليوم السبت، مرانًا اعتياديًا؛ تركز على الجوانب التكتيكية، تحضيرًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر، الثلاثاء المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بالجري، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني روجيرو ميكالي مناورة فنية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل أكدت تقارير صحفية أن مدافع الفريق علي البليهي لم يشارك في تدريبات اليوم لعمل جلسات علاجية في العضلة الخلفية، حيث يعاني بسبب بعض الآلام في هذه المنطقة.

وبالتالي، فإن شكوكًا تحوم حول جاهزيته للمشاركة في المباراة أمام النصر، مما يمثل ضربة موجعة للهلال في ظل تأكد غياب جانج هيون سو بسبب إصابته في العضلة الضامة.

الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي
سبق

أعلن نادي الهلال عن مشاركة الحارس عبد الله المعيوف ، اليوم في الجزء الأول من التدريبات الجماعية للفريق، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، مما يجعل مشاركته في مواجهة النصر دوريًا أمرًا في غاية الصعوبة.

ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول الهلالي، مساء اليوم السبت، مرانًا اعتياديًا؛ تركز على الجوانب التكتيكية، تحضيرًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر، الثلاثاء المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بالجري، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني روجيرو ميكالي مناورة فنية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل أكدت تقارير صحفية أن مدافع الفريق علي البليهي لم يشارك في تدريبات اليوم لعمل جلسات علاجية في العضلة الخلفية، حيث يعاني بسبب بعض الآلام في هذه المنطقة.

وبالتالي، فإن شكوكًا تحوم حول جاهزيته للمشاركة في المباراة أمام النصر، مما يمثل ضربة موجعة للهلال في ظل تأكد غياب جانج هيون سو بسبب إصابته في العضلة الضامة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
11:03 PM

مناورة وتكتيك تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والمعيوف يواصل برنامجه التأهيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال عن مشاركة الحارس عبد الله المعيوف ، اليوم في الجزء الأول من التدريبات الجماعية للفريق، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، مما يجعل مشاركته في مواجهة النصر دوريًا أمرًا في غاية الصعوبة.

ميدانيًا أجرى الفريق الكروي الأول الهلالي، مساء اليوم السبت، مرانًا اعتياديًا؛ تركز على الجوانب التكتيكية، تحضيرًا لمواجهة غريمه التقليدي النصر، الثلاثاء المقبل، على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بالجري، تلاها تدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني روجيرو ميكالي مناورة فنية على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل أكدت تقارير صحفية أن مدافع الفريق علي البليهي لم يشارك في تدريبات اليوم لعمل جلسات علاجية في العضلة الخلفية، حيث يعاني بسبب بعض الآلام في هذه المنطقة.

وبالتالي، فإن شكوكًا تحوم حول جاهزيته للمشاركة في المباراة أمام النصر، مما يمثل ضربة موجعة للهلال في ظل تأكد غياب جانج هيون سو بسبب إصابته في العضلة الضامة.

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