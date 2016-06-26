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"تقنية البنين" بالطائف تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي

في 12 تخصصًا.. بدءًا من الغد

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف، مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443؛ وذلك في تخصصات (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق).

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غد وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442 عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

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"تقنية البنين" بالطائف تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي
سبق

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف، مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443؛ وذلك في تخصصات (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق).

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غد وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442 عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
04:27 PM

"تقنية البنين" بالطائف تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي

في 12 تخصصًا.. بدءًا من الغد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف، مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443؛ وذلك في تخصصات (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق).

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غد وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442 عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

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