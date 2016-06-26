وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غد وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442 عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa .

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف، مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443؛ وذلك في تخصصات (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق).

"تقنية البنين" بالطائف تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-26 أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف، مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443؛ وذلك في تخصصات (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق). وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غد وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442 عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 04:27 PM

"تقنية البنين" بالطائف تعلن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي في 12 تخصصًا.. بدءًا من الغد





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أعلنت الكلية التقنية للبنين بالطائف، مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1443؛ وذلك في تخصصات (الإلكترونيات- القوى الكهربائية- الشبكات- الدعم الفني- الإنتاج- المحركات- العمارة- المدني- المساحة- الإدارة المكتبية- المحاسبة- التسويق).

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا من يوم غد وحتى يوم الأربعاء 27/ 11/ 1442 عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.