النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل الشيخ": الملك سلمان حامل لواء الاعتدال والوسطية بالعالم.. وما يقوم به محل اعتزاز كل مواطن

في تصريحات له عقب زيارته فرع الوزارة بتبوك

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يحمل لواء نشر منهج الوسطية والاعتدال، دين الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله. مبينًا أن هذا الجهد المميز الذي يبذله قد انعكس اليوم بانتشار الأمن والأمان، والحرص على بناء الوطن، وتماسك أبنائه، وهو مصدر اعتزاز وفخر لكل مواطن.

وقال في تصريح صحفي عقب تدشينه أمس مبادرة "تعظيم بيوت الله"، وأعمال فريق "تكاتف" التطوعي النسائي، التي ينفِّذها فرع الوزارة بمنطقة تبوك: إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يقودان إصلاحًا شاملاً، صار مثال خير يُحتذى به. وقد بدأت عدد من الدول بتطبيق ما انتهجته السعودية من إصلاحات في شتى المجالات.

وأشاد بعمل المرأة، ودورها في هذا العهد الزاهر قائلاً: "دشنا اليوم إحدى المبادرات النسائية في فرع تبوك". منوهًا بعمل المرأة، ودورها الفاعل في أعمال وبرامج الوزارة المتنوعة. كما أشاد بالعمل المتميز الذي تقوم به الأقسام النسائية بفروع الشؤون الإسلامية، الذي يؤكد تميُّز المرأة السعودية، وحرصها على إتقان ما يوكل لها من مهام وأعمال.

وأبدى سعادته بالوعي الكبير الذي شاهده في المواطنين، الكبير منهم والصغير، بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته خلال زيارته الحالية لمنطقة تبوك، وغيرها من الزيارات التي قام بها مؤخرًا. مؤكدًا في ختام تصريحه أن الإسلام يتعرض لحملات تشويه مغرضة، تحاول النيل من وسطيته وسماحته، وينبغي علينا مواجهتها عمليًّا بالمواقف المعتدلة الدالة على التسامح والصفح والالتفاف حول القيادة الرشيدة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد قام بجولة تفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة تبوك، التقى من خلالها منسوبي الوزارة وأئمة وخطباء المساجد، ومديري الإدارات بالمحافظات، وأثنى على ما شاهده من عمل متقن ودؤوب لتحقيق رسالة الوزارة السامية لخدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل الشيخ": الملك سلمان حامل لواء الاعتدال والوسطية بالعالم.. وما يقوم به محل اعتزاز كل مواطن
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يحمل لواء نشر منهج الوسطية والاعتدال، دين الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله. مبينًا أن هذا الجهد المميز الذي يبذله قد انعكس اليوم بانتشار الأمن والأمان، والحرص على بناء الوطن، وتماسك أبنائه، وهو مصدر اعتزاز وفخر لكل مواطن.

وقال في تصريح صحفي عقب تدشينه أمس مبادرة "تعظيم بيوت الله"، وأعمال فريق "تكاتف" التطوعي النسائي، التي ينفِّذها فرع الوزارة بمنطقة تبوك: إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يقودان إصلاحًا شاملاً، صار مثال خير يُحتذى به. وقد بدأت عدد من الدول بتطبيق ما انتهجته السعودية من إصلاحات في شتى المجالات.

وأشاد بعمل المرأة، ودورها في هذا العهد الزاهر قائلاً: "دشنا اليوم إحدى المبادرات النسائية في فرع تبوك". منوهًا بعمل المرأة، ودورها الفاعل في أعمال وبرامج الوزارة المتنوعة. كما أشاد بالعمل المتميز الذي تقوم به الأقسام النسائية بفروع الشؤون الإسلامية، الذي يؤكد تميُّز المرأة السعودية، وحرصها على إتقان ما يوكل لها من مهام وأعمال.

وأبدى سعادته بالوعي الكبير الذي شاهده في المواطنين، الكبير منهم والصغير، بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته خلال زيارته الحالية لمنطقة تبوك، وغيرها من الزيارات التي قام بها مؤخرًا. مؤكدًا في ختام تصريحه أن الإسلام يتعرض لحملات تشويه مغرضة، تحاول النيل من وسطيته وسماحته، وينبغي علينا مواجهتها عمليًّا بالمواقف المعتدلة الدالة على التسامح والصفح والالتفاف حول القيادة الرشيدة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد قام بجولة تفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة تبوك، التقى من خلالها منسوبي الوزارة وأئمة وخطباء المساجد، ومديري الإدارات بالمحافظات، وأثنى على ما شاهده من عمل متقن ودؤوب لتحقيق رسالة الوزارة السامية لخدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:55 PM

"آل الشيخ": الملك سلمان حامل لواء الاعتدال والوسطية بالعالم.. وما يقوم به محل اعتزاز كل مواطن

في تصريحات له عقب زيارته فرع الوزارة بتبوك

A A A
نواف الغضوري - تبوك
6
3,169

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يحمل لواء نشر منهج الوسطية والاعتدال، دين الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله. مبينًا أن هذا الجهد المميز الذي يبذله قد انعكس اليوم بانتشار الأمن والأمان، والحرص على بناء الوطن، وتماسك أبنائه، وهو مصدر اعتزاز وفخر لكل مواطن.

وقال في تصريح صحفي عقب تدشينه أمس مبادرة "تعظيم بيوت الله"، وأعمال فريق "تكاتف" التطوعي النسائي، التي ينفِّذها فرع الوزارة بمنطقة تبوك: إن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - يقودان إصلاحًا شاملاً، صار مثال خير يُحتذى به. وقد بدأت عدد من الدول بتطبيق ما انتهجته السعودية من إصلاحات في شتى المجالات.

وأشاد بعمل المرأة، ودورها في هذا العهد الزاهر قائلاً: "دشنا اليوم إحدى المبادرات النسائية في فرع تبوك". منوهًا بعمل المرأة، ودورها الفاعل في أعمال وبرامج الوزارة المتنوعة. كما أشاد بالعمل المتميز الذي تقوم به الأقسام النسائية بفروع الشؤون الإسلامية، الذي يؤكد تميُّز المرأة السعودية، وحرصها على إتقان ما يوكل لها من مهام وأعمال.

وأبدى سعادته بالوعي الكبير الذي شاهده في المواطنين، الكبير منهم والصغير، بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته خلال زيارته الحالية لمنطقة تبوك، وغيرها من الزيارات التي قام بها مؤخرًا. مؤكدًا في ختام تصريحه أن الإسلام يتعرض لحملات تشويه مغرضة، تحاول النيل من وسطيته وسماحته، وينبغي علينا مواجهتها عمليًّا بالمواقف المعتدلة الدالة على التسامح والصفح والالتفاف حول القيادة الرشيدة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد قام بجولة تفقدية لقطاعات الوزارة بمنطقة تبوك، التقى من خلالها منسوبي الوزارة وأئمة وخطباء المساجد، ومديري الإدارات بالمحافظات، وأثنى على ما شاهده من عمل متقن ودؤوب لتحقيق رسالة الوزارة السامية لخدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,796
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,923
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,466

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة