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مدارس وبراعم رواد الخليج العالمية والأهلية تطلق خدمة "المساعد الرقمي "أ. سارة"

تنفيذًا لخطط التحول الرقمي.. للرد على استفسارات العملاء وأولياء الأمور

في إطار استراتيجية مدارس رواد الخليج العالمية للتحول الرقمي، أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية خدمة "المساعد الرقمي (أ.سارة)"؛ للرد على استفسارات العملاء وأولياء الأمور، وتقديم كل الأجوبة لهم عن الرسوم الدراسية ومعلومات عن المدارس وطرق التسجيل، بالإضافة إلى استقبال كل المقترحات الخاصة بمدارس وروضات رواد الخليج العالمية والأهلية"؛ من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم 920008376.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود مدارس رواد الخليج العالمية لتوسيع منظومة قنواتها التفاعلية باستخدام وسائل وطرق متطورة، تسمح بالتفاعل مع العملاء وأولياء الأمور على منصة الرسائل التي يفضلونها، باستخدام التحولات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي؛ وتسهيلًا لوصول الجميع إلى الخدمات التي تقدّمها مدارس رواد الخليج العالمية بطريقة سلسة وخالية من التعقيد، والحصول على الإجابات التي يحتاجونها وإتمامها بسهولة وسلاسة لتحقيق أعلى معايير التميز، من خلال فريق خدمة العملاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، القادر على تقديم الاستشارات والدعم والمعلومات مباشرة للعملاء وأولياء الأمور عبر الإنترنت في أي مكان، باستخدام "المساعد الرقمي (أ.سارة)".

يُذكر أن مدارس رواد الخليج العالمية شهدت مؤخرًا توسعًا كبيرًا في إطار خطتها المستقبلية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة بأفضل التقنيات والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية للتعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح. من جهة أخرى تجري الاستعدادات حاليًا لافتتاح فرع المدارس في حي (حطين) بمدينة الرياض؛ لتنضم إلى سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية في مدن الرياض، والدمام، وجدة، والظهران.

ندعوكم لزيارة موقع مدارس رواد الخليج العالمية الرسمي من خلال: https://www.rowad-alkhaleej.edu.sa، أو من خلال أ. سارة على الرقم (920008376).

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مدارس وبراعم رواد الخليج العالمية والأهلية تطلق خدمة "المساعد الرقمي "أ. سارة"
سبق

في إطار استراتيجية مدارس رواد الخليج العالمية للتحول الرقمي، أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية خدمة "المساعد الرقمي (أ.سارة)"؛ للرد على استفسارات العملاء وأولياء الأمور، وتقديم كل الأجوبة لهم عن الرسوم الدراسية ومعلومات عن المدارس وطرق التسجيل، بالإضافة إلى استقبال كل المقترحات الخاصة بمدارس وروضات رواد الخليج العالمية والأهلية"؛ من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم 920008376.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود مدارس رواد الخليج العالمية لتوسيع منظومة قنواتها التفاعلية باستخدام وسائل وطرق متطورة، تسمح بالتفاعل مع العملاء وأولياء الأمور على منصة الرسائل التي يفضلونها، باستخدام التحولات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي؛ وتسهيلًا لوصول الجميع إلى الخدمات التي تقدّمها مدارس رواد الخليج العالمية بطريقة سلسة وخالية من التعقيد، والحصول على الإجابات التي يحتاجونها وإتمامها بسهولة وسلاسة لتحقيق أعلى معايير التميز، من خلال فريق خدمة العملاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، القادر على تقديم الاستشارات والدعم والمعلومات مباشرة للعملاء وأولياء الأمور عبر الإنترنت في أي مكان، باستخدام "المساعد الرقمي (أ.سارة)".

يُذكر أن مدارس رواد الخليج العالمية شهدت مؤخرًا توسعًا كبيرًا في إطار خطتها المستقبلية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة بأفضل التقنيات والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية للتعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح. من جهة أخرى تجري الاستعدادات حاليًا لافتتاح فرع المدارس في حي (حطين) بمدينة الرياض؛ لتنضم إلى سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية في مدن الرياض، والدمام، وجدة، والظهران.

ندعوكم لزيارة موقع مدارس رواد الخليج العالمية الرسمي من خلال: https://www.rowad-alkhaleej.edu.sa، أو من خلال أ. سارة على الرقم (920008376).

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
12:13 PM

مدارس وبراعم رواد الخليج العالمية والأهلية تطلق خدمة "المساعد الرقمي "أ. سارة"

تنفيذًا لخطط التحول الرقمي.. للرد على استفسارات العملاء وأولياء الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار استراتيجية مدارس رواد الخليج العالمية للتحول الرقمي، أطلقت مدارس رواد الخليج العالمية خدمة "المساعد الرقمي (أ.سارة)"؛ للرد على استفسارات العملاء وأولياء الأمور، وتقديم كل الأجوبة لهم عن الرسوم الدراسية ومعلومات عن المدارس وطرق التسجيل، بالإضافة إلى استقبال كل المقترحات الخاصة بمدارس وروضات رواد الخليج العالمية والأهلية"؛ من خلال تطبيق WhatsApp على الرقم 920008376.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود مدارس رواد الخليج العالمية لتوسيع منظومة قنواتها التفاعلية باستخدام وسائل وطرق متطورة، تسمح بالتفاعل مع العملاء وأولياء الأمور على منصة الرسائل التي يفضلونها، باستخدام التحولات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي؛ وتسهيلًا لوصول الجميع إلى الخدمات التي تقدّمها مدارس رواد الخليج العالمية بطريقة سلسة وخالية من التعقيد، والحصول على الإجابات التي يحتاجونها وإتمامها بسهولة وسلاسة لتحقيق أعلى معايير التميز، من خلال فريق خدمة العملاء من أصحاب الخبرة والكفاءة، القادر على تقديم الاستشارات والدعم والمعلومات مباشرة للعملاء وأولياء الأمور عبر الإنترنت في أي مكان، باستخدام "المساعد الرقمي (أ.سارة)".

يُذكر أن مدارس رواد الخليج العالمية شهدت مؤخرًا توسعًا كبيرًا في إطار خطتها المستقبلية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وطرق التعليم الحديثة بأفضل التقنيات والأدوات والوسائل التعليمية التي تواكب المستجدات العصرية للتعليم الإلكتروني، وسبورات ذكية تفاعلية، ووسائط اجتماعية تزيد من دافعية الطلاب للتعلم بأسلوب تفاعلي ومنفتح. من جهة أخرى تجري الاستعدادات حاليًا لافتتاح فرع المدارس في حي (حطين) بمدينة الرياض؛ لتنضم إلى سلسلة مدارس رواد الخليج العالمية في مدن الرياض، والدمام، وجدة، والظهران.

ندعوكم لزيارة موقع مدارس رواد الخليج العالمية الرسمي من خلال: https://www.rowad-alkhaleej.edu.sa، أو من خلال أ. سارة على الرقم (920008376).

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