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"الحج": تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً

قالت: إن تسجيل البيانات سيكون مرتبطاً بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر

قالت وزارة الحج والعمرة: إن تطبيق "اعتمرنا" الذي أعلنت عنه في وقت سابق، سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً، بعد الانتهاء من كل الأمور التقنية الخاصة به، حيث إن التطبيق متاح للتحميل حالياً على نظام iOS فقط.

ويتضمن تطبيق "اعتمرنا" على تحديد الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها للمحافظة على الصحة العامة، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطاً بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عدداً من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.

وحذرت وزارة الحج والعمرة من التعامل مع أي تطبيقات اخرى غير تطبيق ( اعتمرنا) المعتمد رسميا من الوزارة.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج": تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً
سبق

قالت وزارة الحج والعمرة: إن تطبيق "اعتمرنا" الذي أعلنت عنه في وقت سابق، سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً، بعد الانتهاء من كل الأمور التقنية الخاصة به، حيث إن التطبيق متاح للتحميل حالياً على نظام iOS فقط.

ويتضمن تطبيق "اعتمرنا" على تحديد الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها للمحافظة على الصحة العامة، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطاً بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عدداً من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.

وحذرت وزارة الحج والعمرة من التعامل مع أي تطبيقات اخرى غير تطبيق ( اعتمرنا) المعتمد رسميا من الوزارة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:31 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:57 PM

"الحج": تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً

قالت: إن تسجيل البيانات سيكون مرتبطاً بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
676

قالت وزارة الحج والعمرة: إن تطبيق "اعتمرنا" الذي أعلنت عنه في وقت سابق، سيكون متاحاً على أجهزة "أندرويد" قريباً، بعد الانتهاء من كل الأمور التقنية الخاصة به، حيث إن التطبيق متاح للتحميل حالياً على نظام iOS فقط.

ويتضمن تطبيق "اعتمرنا" على تحديد الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقها للمحافظة على الصحة العامة، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطاً بتطبيق "توكلنا" بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عدداً من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.

وحذرت وزارة الحج والعمرة من التعامل مع أي تطبيقات اخرى غير تطبيق ( اعتمرنا) المعتمد رسميا من الوزارة.

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