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الاتفاق يختتم تحضيراته للشباب .. ويصل الرياض

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية تنافسية من خلال السرعات، بعد ذلك أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، وبعدها قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض؛ حيث سيقيم فارس الدهناء معسكراً بأحد فنادق الرياض حتى موعد مباراة الشباب، والتي ستجمعهما عند الساعة 8:50 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

الشباب الاتفاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يختتم تحضيراته للشباب .. ويصل الرياض
سبق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية تنافسية من خلال السرعات، بعد ذلك أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، وبعدها قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض؛ حيث سيقيم فارس الدهناء معسكراً بأحد فنادق الرياض حتى موعد مباراة الشباب، والتي ستجمعهما عند الساعة 8:50 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
09:51 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:03 AM

الاتفاق يختتم تحضيراته للشباب .. ويصل الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الشباب ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية تنافسية من خلال السرعات، بعد ذلك أدى لاعبو الفريق تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، وبعدها قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض؛ حيث سيقيم فارس الدهناء معسكراً بأحد فنادق الرياض حتى موعد مباراة الشباب، والتي ستجمعهما عند الساعة 8:50 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

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