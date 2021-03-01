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السفارة الأمريكية بالمملكة تعلن إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات

أكدت جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ‏المملكة إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظراً لتدابير الوقاية من ‏COVID-19‎‏‏.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV‏) حتى 30 ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بنفس ‏الرسوم المدفوعة مسبقاً.

السفارة الأمريكية بالمملكة

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السفارة الأمريكية بالمملكة تعلن إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات
سبق

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ‏المملكة إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظراً لتدابير الوقاية من ‏COVID-19‎‏‏.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV‏) حتى 30 ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بنفس ‏الرسوم المدفوعة مسبقاً.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
04:31 PM

السفارة الأمريكية بالمملكة تعلن إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات

أكدت جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
2,383

أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية إلى ‏المملكة إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظراً لتدابير الوقاية من ‏COVID-19‎‏‏.

وأشارت إلى أنه سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV‏) حتى 30 ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بنفس ‏الرسوم المدفوعة مسبقاً.

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