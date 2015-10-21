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"ويكيبيديا" : صفحاتنا كتبت تربع الهلال وحيداً على عرش الألقاب المحلية والقارية

تفاعلت الموسوعة الرقمية العالمية "ويكيبيديا" مع إنجاز الهلال بتأهله لنهائي آسيا بعد فوزه أمس على النصر في "أمسية غرب القارة" بهدفي "ماريقا" وسالم الدوسري.

وغرد "ويكيبيديا" بالعربية بقوله : حسب ما تمَّ توثيقه في صفحاتنا ومقالاتنا؛ الهلال هو النادي الوحيد من المملكة العربية السعودية الذي يتربّع على عرش الألقاب محلياً وقارياً .


‏وأضاف "اليوم يصل إلى النهائي السادس على مستوى القارة في تاريخه".

يشار إلى أن الهلال على موعد مع النهائي الثاني على التوالي وهذه المرة يلاقي "بوهانج" الكوري في 23 نوفمبر بالعاصمة الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ويكيبيديا" : صفحاتنا كتبت تربع الهلال وحيداً على عرش الألقاب المحلية والقارية
سبق

تفاعلت الموسوعة الرقمية العالمية "ويكيبيديا" مع إنجاز الهلال بتأهله لنهائي آسيا بعد فوزه أمس على النصر في "أمسية غرب القارة" بهدفي "ماريقا" وسالم الدوسري.

وغرد "ويكيبيديا" بالعربية بقوله : حسب ما تمَّ توثيقه في صفحاتنا ومقالاتنا؛ الهلال هو النادي الوحيد من المملكة العربية السعودية الذي يتربّع على عرش الألقاب محلياً وقارياً .


‏وأضاف "اليوم يصل إلى النهائي السادس على مستوى القارة في تاريخه".

يشار إلى أن الهلال على موعد مع النهائي الثاني على التوالي وهذه المرة يلاقي "بوهانج" الكوري في 23 نوفمبر بالعاصمة الرياض.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
10:22 PM

"ويكيبيديا" : صفحاتنا كتبت تربع الهلال وحيداً على عرش الألقاب المحلية والقارية

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عيسى الحربي - الرياض
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2,360

تفاعلت الموسوعة الرقمية العالمية "ويكيبيديا" مع إنجاز الهلال بتأهله لنهائي آسيا بعد فوزه أمس على النصر في "أمسية غرب القارة" بهدفي "ماريقا" وسالم الدوسري.

وغرد "ويكيبيديا" بالعربية بقوله : حسب ما تمَّ توثيقه في صفحاتنا ومقالاتنا؛ الهلال هو النادي الوحيد من المملكة العربية السعودية الذي يتربّع على عرش الألقاب محلياً وقارياً .


‏وأضاف "اليوم يصل إلى النهائي السادس على مستوى القارة في تاريخه".

يشار إلى أن الهلال على موعد مع النهائي الثاني على التوالي وهذه المرة يلاقي "بوهانج" الكوري في 23 نوفمبر بالعاصمة الرياض.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,033
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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