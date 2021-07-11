ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-11 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 08:18 AM

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.